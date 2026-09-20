İzmir'in Karşıyaka ilçesinde hizmet veren bir spor salonunun duş bölümünü kullanan H.C. isimli kadın üye, alanda gizli bir kamera lensi olduğunu fark ederek durumu cep telefonuyla kaydetti. Müşterinin görüntüleri alarak emniyete gitmesi ve şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturma sürerken, işletme sahibi Rüya Doğan Arsalı, yaşanan sürece dair açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 10 aydır işletmeci olarak hizmet verdiklerini belirten Arsalı, "Şubeden bir kişinin şüpheli hareketlerle video çekip hızla çıkması üzerine durumdan haberdar oldum. Hanımefendi çektiği videoyla birlikte tesisten koşarak gitti ve kendisine seslenip ulaşamadık. Biz de hemen iddia edilen durumla ilgili bir olumsuzluk var mı diye şubemize polis çağırdık. Bu süreçte kendi çalışanlarımızı dahi içeri sokmadık." dedi.

Fotoğraf: İHA

"KARAKOLDAKİ KAYITTAN SONRA TESPİT EDİLDİ"

Olay yerine gelen emniyet mensuplarının ilk etapta bir bulguya rastlamadığını öne süren işletme sahibi Rüya Doğan Arsalı, "Gelen polis ve bekçi soyunma odasını dolaştı ancak herhangi bir durum tespit etmeden gittiler. Ben de bunun üzerine şubemizin bağlı olduğu karakola başvurdum."

"Karakolda hanımefendinin sunduğu kamera kaydına ulaştık ve alanın tekrar kontrol edilmesini talep ettik. Emniyet mensuplarıyla birlikte şubemize geri döndük ve yapılan detaylı incelemede bir mercek olduğu fark edildi." iddiasında bulundu.