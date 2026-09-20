İstanbul’da bugün yola çıkacaklar dikkat! Yarış nedeniyle bazı yollar kapatıldı
İstanbul’da 20 Eylül Pazar günü koşu ve bisiklet yarışı nedeniyle birçok noktada trafik düzenlemesi yapıldı. Beykoz’dan Fatih’e uzanan güzergahlarda bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif yollara yönlendirilirken gözler yolların yeniden açılacağı saate çevrildi
İstanbul'da bugün bazı yollar araç trafiğine kapalı. Kentte düzenlenen Bir Adım Daha Koşusu ile L'Etape Türkiye by Tour de France bisiklet yarışı nedeniyle özellikle Beykoz, Ümraniye, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'te trafik akışında değişikliğe gidildi. Sabah saat 06.00 itibarıyla başlayan uygulama, yarış ve koşu parkurlarının bulunduğu güzergahları kapsıyor.
İSTANBUL'DA YOLLAR NEDEN KAPATILDI?
İstanbul'daki trafik düzenlemesinin iki farklı organizasyon nedeniyle uygulandığı belirtildi. L'Etape Türkiye by Tour de France bisiklet yarışı 20 Eylül Pazar günü Ümraniye Anadolu Millet Bahçesi'nden başladı. Organizasyon kapsamında Riva ve köprü geçişlerinin de yer aldığı parkurlar kullanılıyor.
Koşu organizasyonu nedeniyle de özellikle Fatih ve Beyoğlu çevresindeki bazı yolların araç trafiğine kapatılması kararlaştırıldı.
BEYKOZ'DA KAPATILAN YOLLAR
Beykoz'da yarış güzergahı üzerinde bulunan çok sayıda cadde ve bağlantı yolu trafiğe kapatıldı. Kapanan yollar arasında şunlar yer alıyor:
- Mehmet Akif Ersoy Caddesi
- Yeni Riva Yolu
- Elmalı Yolu Caddesi
- Kaymakdonduran Caddesi
- Maraş Caddesi
- Karakulak Caddesi
- Sırmakeş Caddesi
- Riva Caddesi
- Şehit Mehmet Ali Şener Caddesi
- Mehmetçik Caddesi
- Şehit Levent Birben Caddesi
- Meftun Caddesi
- Maraşal Mustafa Kemal Caddesi
- Yeni Mahalle Caddesi
- Paşa Mandıra Caddesi
- Demirkapı Caddesi
- Seniye İsmail Hanım Caddesi
- Aşağı Mahalle Caddesi
- Şile Caddesi
- Trabzon Caddesi
- Serinsu Caddesi
- Bozhane Caddesi
- Beykoz Caddesi
- Cumhuriyet Caddesi
- Seyri Caddesi
- Polenezköy Yolu Caddesi
- Çengeldere Caddesi
- Aşık Veysel Caddesi
- Gazi Mustafa Kemal Bulvarı