Kuzey Marmara Otoyolu, Şile Caddesi'nin Ömerli istikameti, Çavuşbaşı Cumhuriyet Caddesi ve Fatih Caddesi de kullanılabilecek diğer yollar olarak belirlendi.

Bunların yanı sıra Soğuksu Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Kirazlıyaya Caddesi, Mehmet Yavuz Caddesi, Keser Caddesi, Sancaktar Caddesi, Akbaba Caddesi, Anadolu Fener Yolu Caddesi, Dereseki Caddesi ve Mahmut Şevket Paşa Caddesi de alternatif güzergâhlar arasında bulunuyor.

Bu bölgelerde seyahat edecek sürücüler için Dereboyu Caddesi, Dr. Ömer Besimpaşa Caddesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi, Orhan Veli Kanık Caddesi, Piramit Dere Caddesi, Boğaziçi Caddesi ve Cengizhan Caddesi alternatif olarak kullanılabilecek.

Beykoz ve Riva güzergâhlarında çok sayıda cadde ve bağlantı yolu ulaşıma kapandı.

Sürücülerin bu bölgede Köprübaşı Sokak, Aziz Mahmut Hüdai Caddesi, Hamamlıdere Sokağı ve Dumlupınar Caddesi'ni alternatif olarak kullanması planlandı.

FSM Köprüsü ve TEM bağlantılarında bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. (A Haber)

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ VE TEM BAĞLANTILARINDA SON DURUM

Trafik düzenlemesinin en önemli noktalarından biri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve TEM bağlantıları oldu. TEM Güney Maslak ayrımından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden TEM Güney Çamlık ayrımlarına kadar uzanan TEM Güney yolu ile bu yola bağlanan yollar kapatıldı.

Ayrıca şu bağlantılarda da trafik akışı düzenlendi:

TEM Otoyolu Güney Maslak yan yol katılımı

Baltalimanı'ndan gelen O-2 yan yol ve Cengiz Topel Caddesi bağlantısı

Yeni Riva Yolu'ndan TEM Güney'e katılan yol

TEM Kuzey Kavacık ayrımları

TEM Güney'den gelen araçlar Büyükdere Caddesi üzerinden Sarıyer ve Levent yönüne, ardından TEM Kuzey Maslak yan yola yönlendirilecek. Baltalimanı tarafından gelen sürücüler için Cengiz Topel Caddesi üzerinden Etiler istikameti alternatif olarak belirlendi.

Yeni Riva Yolu'ndan TEM Güney'e katılmak isteyen sürücüler ise Anadolu Hisarı yönüne yönlendirilecek. TEM Kuzey'den Kavacık istikametine devam etmek isteyenler için Kuzey Kavacık yan yol üzerinden Anadolu Hisarı yönü alternatif olarak kullanılabilecek.