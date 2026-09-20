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İstanbul’da bugün yola çıkacaklar dikkat! Yarış nedeniyle bazı yollar kapatıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul’da bugün yola çıkacaklar dikkat! Yarış nedeniyle bazı yollar kapatıldı

İstanbul’da 20 Eylül Pazar günü koşu ve bisiklet yarışı nedeniyle birçok noktada trafik düzenlemesi yapıldı. Beykoz’dan Fatih’e uzanan güzergahlarda bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif yollara yönlendirilirken gözler yolların yeniden açılacağı saate çevrildi

İstanbul'da bugün bazı yollar araç trafiğine kapalı. Kentte düzenlenen Bir Adım Daha Koşusu ile L'Etape Türkiye by Tour de France bisiklet yarışı nedeniyle özellikle Beykoz, Ümraniye, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'te trafik akışında değişikliğe gidildi. Sabah saat 06.00 itibarıyla başlayan uygulama, yarış ve koşu parkurlarının bulunduğu güzergahları kapsıyor.

İstanbul’da birçok yol spor organizasyonları nedeniyle bugün trafiğe kapatıldı. (A Haber Grafik Ekibi)İstanbul’da birçok yol spor organizasyonları nedeniyle bugün trafiğe kapatıldı. (A Haber Grafik Ekibi)

İSTANBUL'DA YOLLAR NEDEN KAPATILDI?

İstanbul'daki trafik düzenlemesinin iki farklı organizasyon nedeniyle uygulandığı belirtildi. L'Etape Türkiye by Tour de France bisiklet yarışı 20 Eylül Pazar günü Ümraniye Anadolu Millet Bahçesi'nden başladı. Organizasyon kapsamında Riva ve köprü geçişlerinin de yer aldığı parkurlar kullanılıyor.

Koşu organizasyonu nedeniyle de özellikle Fatih ve Beyoğlu çevresindeki bazı yolların araç trafiğine kapatılması kararlaştırıldı.

Beykoz, Ümraniye, Beşiktaş, Fatih ve Beyoğlu’nda trafik düzenlemesi yapıldı. (AA)Beykoz, Ümraniye, Beşiktaş, Fatih ve Beyoğlu’nda trafik düzenlemesi yapıldı. (AA)

BEYKOZ'DA KAPATILAN YOLLAR

Beykoz'da yarış güzergahı üzerinde bulunan çok sayıda cadde ve bağlantı yolu trafiğe kapatıldı. Kapanan yollar arasında şunlar yer alıyor:

  • Mehmet Akif Ersoy Caddesi
  • Yeni Riva Yolu
  • Elmalı Yolu Caddesi
  • Kaymakdonduran Caddesi
  • Maraş Caddesi
  • Karakulak Caddesi
  • Sırmakeş Caddesi
  • Riva Caddesi
  • Şehit Mehmet Ali Şener Caddesi
  • Mehmetçik Caddesi
  • Şehit Levent Birben Caddesi
  • Meftun Caddesi
  • Maraşal Mustafa Kemal Caddesi
  • Yeni Mahalle Caddesi
  • Paşa Mandıra Caddesi
  • Demirkapı Caddesi
  • Seniye İsmail Hanım Caddesi
  • Aşağı Mahalle Caddesi
  • Şile Caddesi
  • Trabzon Caddesi
  • Serinsu Caddesi
  • Bozhane Caddesi
  • Beykoz Caddesi
  • Cumhuriyet Caddesi
  • Seyri Caddesi
  • Polenezköy Yolu Caddesi
  • Çengeldere Caddesi
  • Aşık Veysel Caddesi
  • Gazi Mustafa Kemal Bulvarı

Beykoz ve Riva güzergâhlarında çok sayıda cadde ve bağlantı yolu ulaşıma kapandı.Beykoz ve Riva güzergâhlarında çok sayıda cadde ve bağlantı yolu ulaşıma kapandı.

BEYKOZ'DA ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Bu bölgelerde seyahat edecek sürücüler için Dereboyu Caddesi, Dr. Ömer Besimpaşa Caddesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi, Orhan Veli Kanık Caddesi, Piramit Dere Caddesi, Boğaziçi Caddesi ve Cengizhan Caddesi alternatif olarak kullanılabilecek.

Bunların yanı sıra Soğuksu Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Kirazlıyaya Caddesi, Mehmet Yavuz Caddesi, Keser Caddesi, Sancaktar Caddesi, Akbaba Caddesi, Anadolu Fener Yolu Caddesi, Dereseki Caddesi ve Mahmut Şevket Paşa Caddesi de alternatif güzergâhlar arasında bulunuyor.

Kuzey Marmara Otoyolu, Şile Caddesi'nin Ömerli istikameti, Çavuşbaşı Cumhuriyet Caddesi ve Fatih Caddesi de kullanılabilecek diğer yollar olarak belirlendi.

Ümraniye’de Küçüksu Caddesi’nin belirli bölümü araç trafiğine kapatıldı.Ümraniye’de Küçüksu Caddesi’nin belirli bölümü araç trafiğine kapatıldı.

ÜMRANİYE'DE HANGİ YOLLAR KAPALI?

Ümraniye'de Küçüksu Caddesi'nin Kocatepe Mezarlığı girişi ile Ümraniye Stadı arasında kalan bölümü trafiğe kapatıldı.

Sürücülerin bu bölgede Köprübaşı Sokak, Aziz Mahmut Hüdai Caddesi, Hamamlıdere Sokağı ve Dumlupınar Caddesi'ni alternatif olarak kullanması planlandı.

FSM Köprüsü ve TEM bağlantılarında bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. (A Haber)FSM Köprüsü ve TEM bağlantılarında bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. (A Haber)

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ VE TEM BAĞLANTILARINDA SON DURUM

Trafik düzenlemesinin en önemli noktalarından biri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve TEM bağlantıları oldu. TEM Güney Maslak ayrımından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden TEM Güney Çamlık ayrımlarına kadar uzanan TEM Güney yolu ile bu yola bağlanan yollar kapatıldı.

Ayrıca şu bağlantılarda da trafik akışı düzenlendi:

  • TEM Otoyolu Güney Maslak yan yol katılımı
  • Baltalimanı'ndan gelen O-2 yan yol ve Cengiz Topel Caddesi bağlantısı
  • Yeni Riva Yolu'ndan TEM Güney'e katılan yol
  • TEM Kuzey Kavacık ayrımları

TEM Güney'den gelen araçlar Büyükdere Caddesi üzerinden Sarıyer ve Levent yönüne, ardından TEM Kuzey Maslak yan yola yönlendirilecek. Baltalimanı tarafından gelen sürücüler için Cengiz Topel Caddesi üzerinden Etiler istikameti alternatif olarak belirlendi.

Yeni Riva Yolu'ndan TEM Güney'e katılmak isteyen sürücüler ise Anadolu Hisarı yönüne yönlendirilecek. TEM Kuzey'den Kavacık istikametine devam etmek isteyenler için Kuzey Kavacık yan yol üzerinden Anadolu Hisarı yönü alternatif olarak kullanılabilecek.

Beşiktaş’ta Büyükdere Caddesi ve bağlantılarında trafik düzenlemesi uygulanıyor.Beşiktaş’ta Büyükdere Caddesi ve bağlantılarında trafik düzenlemesi uygulanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA TRAFİK AKIŞI DEĞİŞTİ

Beşiktaş'ta özellikle Büyükdere Caddesi üzerinden TEM Güney'e geçişlerde trafik düzenlemesi yapıldı. Büyükdere Caddesi'nin Sarıyer yönünden TEM Güney'e giden trafik akışı ile Zincirlikuyu-Levent yönünden TEM Güney'e giden trafik akışı düzenleme kapsamında değiştirildi. Çilekli Tesisleri'nden TEM Güney'e giden trafik akışı da etkilendi.

Bu bölgede sürücülerin Büyükdere Caddesi ve Uğur Mumcu Caddesi'ni alternatif güzergâh olarak kullanabileceği bildirildi.

Fatih’te koşu parkuru üzerindeki bazı yollar araç trafiğine kapatıldı.Fatih’te koşu parkuru üzerindeki bazı yollar araç trafiğine kapatıldı.

FATİH'TE KOŞU NEDENİYLE KAPANAN YOLLAR

Bir Adım Daha Koşusu nedeniyle Fatih'te de bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Kapanan güzergahlar şöyle:

  • Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü) Fatih ilçe istikameti
  • Ragıp Gümüşpala Caddesi Atatürk Bulvarı bağlantısı
  • Kadir Has Caddesi Eyüpsultan istikameti
  • Abdülezelpaşa Caddesi Eyüpsultan istikameti
  • Ayvansaray Caddesi Eyüpsultan istikameti

Bu bölgede Fevzipaşa Caddesi ve Galata Köprüsü alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

KAPALI YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul'da bugün kapatılan yollar için sabit bir açılış saati belirtilmedi. Trafik düzenlemesinin saat 06.00 itibarıyla başladığı ve organizasyonların tamamlanmasına kadar devam edeceği bildirildi. Buna göre yolların, koşu ve bisiklet yarışının ilgili güzergahlardaki bölümlerinin tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açılması bekleniyor.

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