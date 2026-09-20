Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 7-13 Eylül döneminde günlük ortalama bin 643 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu belirterek küresel ölçekte ise günlük ortalama 829 kalkışla dünyada 5. sıraya yerleştiğini bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, EUROCONTROL'ün 17 Eylül 2026 tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi.





İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'DA ZİRVEDE



Bakan Uraloğlu, EUROCONTROL verilerine göre İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'daki liderliğini sürdürdüğünü belirterek, "İstanbul Havalimanımız, 7-13 Eylül tarihleri arasında günlük ortalama bin 643 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Havalimanımızı, günlük bin 413 uçuşla Amsterdam, bin 407 uçuşla Paris Charles de Gaulle takip etti." ifadelerini kullandı.



İstanbul Havalimanı'ndaki uçuş trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttığını kaydeden Uraloğlu, "Antalya Havalimanımız da günlük ortalama 969 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 10 havalimanı arasında yer aldı." dedi.