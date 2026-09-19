A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz ve kameraman Erdal Balcı, New York'taki son hazırlıkları ve Türkevi önündeki hareketliliği canlı yayında aktardı.

Türkevi önünden canlı yayında kritik bilgileri paylaşan A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, "Dünya liderleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde 81'inci Dönem Genel Kurul toplantısı için Birleşmiş Milletler'de buluşacaklar. Biz de Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da geleceği ve kalacağı Türkevi'nin önündeyiz. Genel Kurul görüşmeleri 22 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve ilk günün en dikkat çekici diplomasi trafiğinden biri şüphesiz Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanacak" sözleriyle zirvenin önemini vurguladı. Sapmaz, geçici programa göre ABD Başkanı Donald Trump'ın 2'nci, Başkan Erdoğan'ın ise 4'üncü konuşmacı olarak aynı sabah BM kürsüsüne çıkacağını ve iki liderin aynı oturumda bulunacağını ifade etti.

MASADA KRİTİK DOSYALAR: İRAN, SURİYE VE F-35 GÜNDEMİ

Liderler masasında görüşülecek hayati başlıklara değinen İrfan Sapmaz, "Peki Trump-Erdoğan masasında neler olabilir? En sıcak dosya İran savaşı hiç şüphesiz ve savaş sonrasında Orta Doğu'da kurulacak yeni güvenlik dengesi. İkinci önemli başlık Suriye ve İsrail; Washington'la Ankara'nın Suriye'nin geleceği ve bölgesel güvenlik konusunda görüş alışverişinde bulunması bekleniyor. Üçüncü dosya ise savunma ilişkileri olacak. Türkiye'nin yeniden F-35 programına dönmesi, S-400 nedeniyle uygulanan yaptırımlar ve iki ülke arasındaki savunma sanayii iş birliği uzun süredir gündemde" ifadelerini kullandı. Bölgedeki diğer aktörlerin programını da aktaran Sapmaz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 24 Eylül Cuma sabahı, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ise 23 Eylül'de BM kürsüsüne çıkacağını aktardı.