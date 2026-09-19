Polisten makas atarak kaçan motosikletliye ders niteliğinde ceza
Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, kilometrelerce süren kovalamacanın ardından refüje çarparak durdu. 18 yaşındaki aday sürücüye, 8 farklı trafik ihlali nedeniyle toplam 352 bin 219 TL idari para cezası kesildi. Motosiklet ise 60 gün trafikten menedildi.
KOVALAMACA REFÜJDE SON BULDU
Olay, Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar), denetim sırasında şüphe üzerine bir motosiklet sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.
Polisin uyarısını dikkate almayan sürücü, motosikletiyle hızla kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler ile motosiklet arasında kovalamaca başladı.
MAKAS ATARAK KAÇTI
İstasyon Caddesi'nde başlayan kovalamaca, Akarbaşı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ne kadar devam etti. Caddenin sonuna geldiğinde dönüş yapmak isteyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ortasındaki refüje çıktı.
Motosikletin devrilmesiyle kaçış sona ererken, sürücü Yunus ekipleri tarafından yakalandı.
8 FARKLI İHLAL TESPİT EDİLDİ
Yapılan incelemede sürücünün 18 yaşındaki E.D. olduğu belirlendi. Olay yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün aday sürücü olduğunu ve üzerinde sürücü belgesi bulundurmadığını tespit etti.
Sürücünün ayrıca kırmızı ışık ihlali yaptığı, polisin "dur" ihtarına uymadığı ve trafikte makas atarak ilerlediği belirlendi. Toplam 8 farklı ihlal nedeniyle sürücüye 352 bin 219 TL idari para cezası uygulandı.
75 CEZA PUANINI AŞTI
Uygulanan cezalar sonucunda aday sürücü 75 ceza puanını aşarak ehliyetini kaybetti. Motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten menedildi.
YUNUS EKİPLERİNDEN DİKKAT ÇAĞRISI
Kovalamacanın ardından sürücüyle konuşan Yunus ekipleri, yaptığı hareketin hem kendi hem de çevredeki vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attığını söyledi
Polis ekipleri, benzer bir durumda kaçmak yerine durmasının kendi güvenliği açısından daha doğru olacağını belirterek genç sürücüye daha dikkatli olması yönünde tavsiyede bulundu.