MAKAS ATARAK KAÇTI İstasyon Caddesi'nde başlayan kovalamaca, Akarbaşı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ne kadar devam etti. Caddenin sonuna geldiğinde dönüş yapmak isteyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ortasındaki refüje çıktı.

Polisin uyarısını dikkate almayan sürücü, motosikletiyle hızla kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler ile motosiklet arasında kovalamaca başladı.

8 FARKLI İHLAL TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede sürücünün 18 yaşındaki E.D. olduğu belirlendi. Olay yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün aday sürücü olduğunu ve üzerinde sürücü belgesi bulundurmadığını tespit etti.

Sürücünün ayrıca kırmızı ışık ihlali yaptığı, polisin "dur" ihtarına uymadığı ve trafikte makas atarak ilerlediği belirlendi. Toplam 8 farklı ihlal nedeniyle sürücüye 352 bin 219 TL idari para cezası uygulandı.