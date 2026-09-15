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Aynı otomobile 6 kat trafik sigortası prim farkı! İyi sürücü 9 bin 700 TL, yüksek riskli sürücü 58 bin 200 TL ödüyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Aynı otomobile 6 kat trafik sigortası prim farkı! İyi sürücü 9 bin 700 TL, yüksek riskli sürücü 58 bin 200 TL ödüyor

Zorunlu trafik sigortasında ödenecek primin temel ölçütlerinden biri sürücünün hasar geçmişi. Hasarsızlığını koruyanlara yüzde 50’ye varan indirim uygulanırken, yüksek risk grubunda yüzde 200 artışla İstanbul’da aynı otomobil için tutar 9 bin 700 TL’den 58 bin 200 TL’ye kadar çıkabiliyor.

TÜKONFED Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı'nın verdiği bilgilere göre İstanbul'da aynı hususi otomobilin trafik sigortası primi, sürücünün hasar basamağına bağlı olarak 9 bin 700 TL'den 58 bin 200 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Aynı otomobile 6 kat trafik sigortası prim farkı! İyi sürücü 9 bin 700 TL, yüksek riskli sürücü 58 bin 200 TL ödüyor - 1

Zorunlu trafik sigortasında sürücünün hasar geçmişi, ödenecek primi doğrudan etkiliyor. Hasarsız sürücüler için indirim oranı yüzde 50'ye kadar çıkarken, yüksek risk grubundaki sürücülere yüzde 200'e varan prim artışı uygulanabiliyor.

İstanbul'da aynı otomobil için iyi sürücünün ödeyeceği tavan prim yaklaşık 9 bin 700 TL seviyesinde bulunuyor. Yüksek riskli sürücünün ödeyeceği tutar ise 58 bin 200 TL'ye kadar çıkabiliyor. Ticari taksilerde prim 172 bin 500 TL'yi, yüksek risk grubundaki otobüslerde ise 470 bin TL'yi bulabiliyor.

Aynı otomobile 6 kat trafik sigortası prim farkı! İyi sürücü 9 bin 700 TL, yüksek riskli sürücü 58 bin 200 TL ödüyor - 2

HASAR GEÇMİŞİ SİGORTA PRİMİNİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Trafik sigortasında sürücünün hasar geçmişine göre uygulanan basamak sistemi, sigorta primleri arasında dikkat çekici farkların ortaya çıkmasına neden oluyor.

Hasarsızlığını koruyan sürücüler daha yüksek basamaklara çıkarak önemli oranlarda indirim kazanıyor. Sık hasar yapan sürücüler ise daha düşük basamaklara gerileyerek çok daha yüksek sigorta primleriyle karşı karşıya kalıyor.

TÜKONFED Sigorta Komisyonu Başkanı ve Dr. Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Turusan Bağcı, trafik sigortasında iyi sürücü ile kötü hasar geçmişine sahip sürücü arasındaki prim farkının oldukça yüksek seviyelere ulaştığını söyledi.

Aynı otomobile 6 kat trafik sigortası prim farkı! İyi sürücü 9 bin 700 TL, yüksek riskli sürücü 58 bin 200 TL ödüyor - 3

REFERANS NOKTASI 4. BASAMAK

Trafik sigortası sisteminin başlangıç noktası 4. basamak olarak kabul ediliyor. Bu basamakta sürücüye herhangi bir hasarsızlık indirimi uygulanmıyor. Hasar nedeniyle ek prim artışı da yapılmıyor.

Sürücü, hasarsız şekilde araç kullanmaya devam ettikçe sistem içerisinde üst basamaklara çıkıyor. Basamak yükseldikçe zorunlu trafik sigortasında uygulanan indirim oranı da artıyor.

Aynı otomobile 6 kat trafik sigortası prim farkı! İyi sürücü 9 bin 700 TL, yüksek riskli sürücü 58 bin 200 TL ödüyor - 4

Bağcı'nın açıkladığı hasarsızlık indirimleri şöyle:

Hasarsızlık basamağı Uygulanan indirim
5. basamak Yüzde 5
6. basamak Yüzde 20
7. basamak Yüzde 40
8. basamak Yüzde 50

Uzun süre kaza yapmayan ve hasarsızlık geçmişini koruyan sürücüler, 8. basamağa ulaşmaları durumunda trafik sigortası primini referans tarifeye göre yarı yarıya daha düşük ödeme avantajı elde edebiliyor.

HASAR YAPTIKÇA PRİM YÜKSELİYOR

Sistemin diğer tarafında sürücünün hasar geçmişi bulunuyor. Sürücünün sigorta kapsamında hasara neden olması durumunda bulunduğu basamak düşüyor. Basamak düştükçe ödenecek sigorta primi ciddi oranda artıyor.

Aynı otomobile 6 kat trafik sigortası prim farkı! İyi sürücü 9 bin 700 TL, yüksek riskli sürücü 58 bin 200 TL ödüyor - 5

Bağcı'nın verdiği bilgilere göre prim artış oranları şöyle uygulanabiliyor:

Risk basamağı Prim artışı
3. basamak Yüzde 45
2. basamak Yüzde 90
1. basamak Yüzde 135
0. basamak Yüzde 200

Hasarsız bir sürücünün elde ettiği yüzde 50'lik indirim ile en yüksek risk grubunda bulunan sürücüye uygulanan yüzde 200'lük prim artışı arasında büyük bir makas oluşuyor.

AYNI OTOMOBİLDE 48 BİN 500 TL PRİM FARKI

Basamak sisteminin vatandaşın bütçesine etkisi, açıklanan prim tutarlarında daha net görülüyor.

Bağcı'nın verdiği örneğe göre İstanbul plakalı hususi bir otomobilde 8. basamakta bulunan ve uzun süredir hasarsız araç kullanan bir sürücünün trafik sigortası tavan primi yaklaşık 9 bin 700 TL seviyesinde bulunuyor.

Aynı otomobilin 0. basamakta bulunan yüksek riskli bir sürücü tarafından sigortalanması halinde tavan prim yaklaşık 58 bin 200 TL'ye kadar çıkabiliyor.

İstanbul plakalı hususi otomobil Basamak Tavan prim
Uzun süredir hasarsız sürücü 8. basamak Yaklaşık 9 bin 700 TL
Yüksek riskli sürücü 0. basamak Yaklaşık 58 bin 200 TL
İki sürücü arasındaki fark Yaklaşık 48 bin 500 TL

Aynı otomobil ve aynı zorunlu sigorta teminatları için iki sürücü arasında yaklaşık 48 bin 500 TL prim farkı ortaya çıkabiliyor.

Başka bir ifadeyle yüksek riskli sürücü, hasar geçmişi nedeniyle hasarsız sürücüye kıyasla yaklaşık 6 kat daha fazla trafik sigortası primi ödemek zorunda kalabiliyor.

Aynı otomobile 6 kat trafik sigortası prim farkı! İyi sürücü 9 bin 700 TL, yüksek riskli sürücü 58 bin 200 TL ödüyor - 6

"AYNI OTOMOBİL, AYNI TEMİNAT, 6 KAT PRİM FARKI"

Bağcı, ortaya çıkan tabloyu şu sözlerle değerlendirdi:

"Aynı otomobil, aynı zorunlu teminat; ancak sürüş ve hasar geçmişi nedeniyle yaklaşık 6 kat prim farkı oluşabiliyor."

Trafik sigortasının zorunlu olmasına ve teminat yapısının araç açısından aynı kalmasına rağmen sürücünün geçmiş performansı, ödenecek tutarın belirlenmesinde kritik rol oynuyor.

Bu nedenle sigorta sisteminde yalnızca aracın modeli, kullanım şekli veya bulunduğu şehir değil, sürücünün geçmiş yıllardaki hasar performansı da bütçeyi doğrudan etkileyen unsurlar arasında bulunuyor.

TAKSİDE PRİM 172 BİN 500 TL'YE ÇIKABİLİYOR

Prim farkı ticari araçlarda daha dikkat çekici boyutlara ulaşıyor.

Ticari taksilerde en yüksek risk grubundaki bir sürücü için trafik sigortası primi yaklaşık 172 bin 500 TL'ye kadar yükselebiliyor.

Aynı araç en avantajlı basamakta yer aldığında ise prim yaklaşık 28 bin 750 TL seviyesine kadar gerileyebiliyor.

Ticari taksi Açıklanan prim
En avantajlı basamak Yaklaşık 28 bin 750 TL
En yüksek risk basamağı Yaklaşık 172 bin 500 TL
İki basamak arasındaki fark Yaklaşık 143 bin 750 TL
Oransal fark Yaklaşık 6 kat

Ticari taksilerde de en avantajlı basamak ile en riskli basamak arasında yaklaşık 6 katlık prim farkı ortaya çıkıyor.

Ticari araçların yıl içerisinde çok daha fazla kilometre yapması ve trafikte daha uzun süre bulunması nedeniyle ödenecek primler, hususi otomobillere kıyasla çok daha yüksek seviyelere ulaşabiliyor.

OTOBÜSLERDE 470 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Trafik sigortasındaki en dikkat çekici rakamlardan biri otobüslerde görülüyor.

Bağcı'nın açıklamasına göre yüksek riskli basamaklarda bulunan otobüslerde zorunlu trafik sigortası primi 470 bin TL seviyelerine kadar yükselebiliyor.

Özellikle ticari araç sahipleri açısından hasarsızlık basamağının korunması, yıllık işletme giderlerinde ciddi bir avantaj sağlayabiliyor.

GÜVENLİ SÜRÜŞ BÜTÇEYİ DE KORUYOR

Bağcı, sürücülere verilecek mesajın oldukça net olduğunu belirterek dikkatli araç kullanmanın yalnızca can ve mal güvenliği açısından değil, ekonomik açıdan da büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Trafik kurallarına uyan, kazadan kaçınan ve hasarsızlık geçmişini koruyan sürücüler, ilerleyen yıllarda daha düşük trafik sigortası primi ödeme avantajından yararlanabiliyor.

Buna karşılık sık kazaya karışılması ve sigortadan sürekli hasar ödemesi yapılması halinde basamak kaybı yaşanabiliyor. Bu da takip eden dönemlerde sigorta primlerinin önemli ölçüde yükselmesine neden olabiliyor.

KÜÇÜK HASARLARDA HESAP YAPMAK GEREKEBİLİR

Bağcı, özellikle küçük maddi hasarlı kazalarda sürücülerin hasar bedeli ile ilerleyen yıllarda ortaya çıkabilecek prim artışını birlikte değerlendirmesi gerektiğine işaret etti.

Tarafların mevzuata uygun biçimde anlaşabildiği durumlarda, küçük bir hasarın sigorta şirketinden karşılanması sonucunda oluşabilecek basamak kaybının ve gelecek yıllardaki prim artışının da hesaba katılması önem taşıyor.

Bazı durumlarda küçük bir hasarın sigortadan karşılanması kısa vadede avantajlı görünebiliyor. Ancak hasarsızlık basamağının düşmesi nedeniyle sonraki dönemlerde ödenecek daha yüksek primler toplam maliyeti artırabiliyor.

Bu nedenle sürücülerin hasarın büyüklüğü ile olası prim kaybını karşılaştırarak ekonomik açıdan hangi seçeneğin daha avantajlı olduğunu değerlendirmesi gerekiyor.

HASARSIZLIK FARKI BİNLERCE LİRAYA ULAŞIYOR

Milliyet'in haberine göre, ortaya çıkan tablo, trafik sigortasında güvenli sürüşün ekonomik karşılığının giderek daha görünür hale geldiğini gösteriyor.

Hususi otomobillerde yıllık prim farkı yaklaşık 50 bin TL'ye yaklaşırken, ticari taksilerde 140 bin TL'nin üzerine çıkabiliyor. Otobüslerde ise yüksek riskli sürücüler yüz binlerce liralık sigorta maliyetiyle karşılaşabiliyor.

Aynı otomobile 6 kat trafik sigortası prim farkı! İyi sürücü 9 bin 700 TL, yüksek riskli sürücü 58 bin 200 TL ödüyor - 7

Bağcı, güvenli sürüşün önemini şu sözlerle özetledi:

"Dikkatli araç kullanmak, trafik kurallarına uymak ve kaza yapmamak artık yalnızca can ve mal güvenliğini değil, cebimizi de koruyor. Güvenli sürüş hem hayatımızı hem de bütçemizi koruyor"

Başlık Rakam
En yüksek hasarsızlık indirimi Yüzde 50
En yüksek prim artışı Yüzde 200
Hususi otomobil, 8. basamak 9 bin 700 TL
Hususi otomobil, 0. basamak 58 bin 200 TL
Hususi otomobilde prim farkı 48 bin 500 TL
Ticari taksi, avantajlı basamak 28 bin 750 TL
Ticari taksi, yüksek risk basamağı 172 bin 500 TL
Ticari takside prim farkı 143 bin 750 TL
Yüksek risk basamağındaki otobüs 470 bin TL'ye kadar

6. TRAFİK SİGORTASI BASAMAKLARI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Trafik sigortasında başlangıç basamağı hangisi?

Trafik sigortası sisteminin başlangıç noktası 4. basamaktır. Bu basamakta sürücüye indirim veya prim artışı uygulanmaz.

Hasarsız sürücü ne kadar indirim kazanabilir?

Hasarsızlığını koruyarak 8. basamağa ulaşan sürücüye yüzde 50'ye kadar indirim uygulanabilir.

En yüksek prim artışı hangi basamakta uygulanır?

En yüksek risk grubunu oluşturan 0. basamakta trafik sigortası primi yüzde 200 artırılabilir.

Aynı otomobile neden farklı trafik sigortası primi çıkar?

Sürücünün hasar geçmişi ve bulunduğu basamak, ödenecek primin belirlenmesinde doğrudan etkili olur. Aracın kullanım şekli ve bulunduğu şehir de primi etkileyen unsurlar arasında yer alır.

#Trafik Sigortası #Turusan Bağcı
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