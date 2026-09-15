"AYNI OTOMOBİL, AYNI TEMİNAT, 6 KAT PRİM FARKI"

Bağcı, ortaya çıkan tabloyu şu sözlerle değerlendirdi:

"Aynı otomobil, aynı zorunlu teminat; ancak sürüş ve hasar geçmişi nedeniyle yaklaşık 6 kat prim farkı oluşabiliyor."

Trafik sigortasının zorunlu olmasına ve teminat yapısının araç açısından aynı kalmasına rağmen sürücünün geçmiş performansı, ödenecek tutarın belirlenmesinde kritik rol oynuyor.

Bu nedenle sigorta sisteminde yalnızca aracın modeli, kullanım şekli veya bulunduğu şehir değil, sürücünün geçmiş yıllardaki hasar performansı da bütçeyi doğrudan etkileyen unsurlar arasında bulunuyor.

TAKSİDE PRİM 172 BİN 500 TL'YE ÇIKABİLİYOR

Prim farkı ticari araçlarda daha dikkat çekici boyutlara ulaşıyor.

Ticari taksilerde en yüksek risk grubundaki bir sürücü için trafik sigortası primi yaklaşık 172 bin 500 TL'ye kadar yükselebiliyor.

Aynı araç en avantajlı basamakta yer aldığında ise prim yaklaşık 28 bin 750 TL seviyesine kadar gerileyebiliyor.

Ticari taksi Açıklanan prim En avantajlı basamak Yaklaşık 28 bin 750 TL En yüksek risk basamağı Yaklaşık 172 bin 500 TL İki basamak arasındaki fark Yaklaşık 143 bin 750 TL Oransal fark Yaklaşık 6 kat

Ticari taksilerde de en avantajlı basamak ile en riskli basamak arasında yaklaşık 6 katlık prim farkı ortaya çıkıyor.

Ticari araçların yıl içerisinde çok daha fazla kilometre yapması ve trafikte daha uzun süre bulunması nedeniyle ödenecek primler, hususi otomobillere kıyasla çok daha yüksek seviyelere ulaşabiliyor.

OTOBÜSLERDE 470 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Trafik sigortasındaki en dikkat çekici rakamlardan biri otobüslerde görülüyor.

Bağcı'nın açıklamasına göre yüksek riskli basamaklarda bulunan otobüslerde zorunlu trafik sigortası primi 470 bin TL seviyelerine kadar yükselebiliyor.

Özellikle ticari araç sahipleri açısından hasarsızlık basamağının korunması, yıllık işletme giderlerinde ciddi bir avantaj sağlayabiliyor.

GÜVENLİ SÜRÜŞ BÜTÇEYİ DE KORUYOR

Bağcı, sürücülere verilecek mesajın oldukça net olduğunu belirterek dikkatli araç kullanmanın yalnızca can ve mal güvenliği açısından değil, ekonomik açıdan da büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Trafik kurallarına uyan, kazadan kaçınan ve hasarsızlık geçmişini koruyan sürücüler, ilerleyen yıllarda daha düşük trafik sigortası primi ödeme avantajından yararlanabiliyor.

Buna karşılık sık kazaya karışılması ve sigortadan sürekli hasar ödemesi yapılması halinde basamak kaybı yaşanabiliyor. Bu da takip eden dönemlerde sigorta primlerinin önemli ölçüde yükselmesine neden olabiliyor.

KÜÇÜK HASARLARDA HESAP YAPMAK GEREKEBİLİR

Bağcı, özellikle küçük maddi hasarlı kazalarda sürücülerin hasar bedeli ile ilerleyen yıllarda ortaya çıkabilecek prim artışını birlikte değerlendirmesi gerektiğine işaret etti.

Tarafların mevzuata uygun biçimde anlaşabildiği durumlarda, küçük bir hasarın sigorta şirketinden karşılanması sonucunda oluşabilecek basamak kaybının ve gelecek yıllardaki prim artışının da hesaba katılması önem taşıyor.

Bazı durumlarda küçük bir hasarın sigortadan karşılanması kısa vadede avantajlı görünebiliyor. Ancak hasarsızlık basamağının düşmesi nedeniyle sonraki dönemlerde ödenecek daha yüksek primler toplam maliyeti artırabiliyor.

Bu nedenle sürücülerin hasarın büyüklüğü ile olası prim kaybını karşılaştırarak ekonomik açıdan hangi seçeneğin daha avantajlı olduğunu değerlendirmesi gerekiyor.

HASARSIZLIK FARKI BİNLERCE LİRAYA ULAŞIYOR

Milliyet'in haberine göre, ortaya çıkan tablo, trafik sigortasında güvenli sürüşün ekonomik karşılığının giderek daha görünür hale geldiğini gösteriyor.

Hususi otomobillerde yıllık prim farkı yaklaşık 50 bin TL'ye yaklaşırken, ticari taksilerde 140 bin TL'nin üzerine çıkabiliyor. Otobüslerde ise yüksek riskli sürücüler yüz binlerce liralık sigorta maliyetiyle karşılaşabiliyor.