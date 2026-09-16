Eskişehir'de sağanak nedeniyle 7 araç kazaya karıştı: 1 yaralı
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Eskişehir'de sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralanırken, araçlardan birinin arka camındaki “Boşver makina nasıl mayk” yazısı dikkat çekti.
Kaza, Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, etkili olan sağanak yağışın ardından kayganlaşan yolda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.
Kazada 26 AGR 845 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, kazaya karışan 26 AGR 845 plakalı otomobilin arka camında yazan "Boşver makina nasıl mayk" ifadesi dikkat çekti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.