Çok sayıda araç su altında kalırken, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Debisi ve su seviyesi yükselen derelerde taşkınlar meydana geldi.

Rize 'nin sahil kesimindeki ilçelerinden İyidere ve Pazar, şiddetli yağıştan en fazla etkilenen bölgeler oldu. İyidere'de metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düşmesiyle menfezler tıkandı, cadde ve yollar göle döndü.

Şiddetli yağış nedeniyle kentin yüksek kesimli mahallelerinde zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı. TİSKİ, Karayolları ve itfaiye ekipleri su baskınlarına müdahale ederek tıkanan mazgalları açtı ve yollardaki suyu tahliye etti.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Özellikle Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ve Çömlekçi mevkilerinde su birikintileri ulaşımı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağışın etkili olduğu bir diğer kent Trabzon oldu. Kentte metrekareye 50 kilogram yağış düştüğü belirlendi.

Şiddetli yağışın etkili olduğu bir diğer bölge ise Nevşehir 'in Ürgüp ilçesine bağlı Karakaya köyü oldu.

(Fotoğraf: İHA)

TRABZON VALİLİĞİ: 114 İHBAR ULAŞTI

Trabzon Valisi Tahir Şahin başkanlığında, ilgili kurumların katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle metrekareye yer yer yaklaşık 50 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne şu ana kadar 114 ihbar ulaştığı, başta AFAD ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili kurum ekiplerinin ihbarlara müdahale ettiği bildirildi.

METEOROLOJİ'DEN TURUNCU KODLU UYARI: YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

Önümüzdeki saatler ve günlerdeki hava durumuna ilişkin uyarılarda bulunan A Haber muhabiri Yüksel Akalan, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinden yapılan açıklamada, değerlendirmelerde akşam saatlerine kadar sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sadece Rize'de değil, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon'da, Artvin'de de sağanak yağışların özellikle kuzey ilçelerinde etkili olması bekleniyor. Yağışlar yer yer kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak şeklinde görülecek. Metrekareye 100 kilograma kadar yağış düşmesi bekleniyor, hatta bazı noktalarda 12 saat içerisinde 131 kilograma kadar yağışın düştüğü noktaların da olduğunu belirtelim" dedi.

Riskli durumun süresine ilişkin olarak ise Akalan, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılarda bugün saat 15.00'e kadar riskli durumun devam edeceği, kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı belirtilmişti. Ancak akşam saatlerinden sonra biraz daha şiddetin azalması bekleniyor ve yarın itibarıyla artık kuvvetli sağanak yağışlar bölgedeki etkisini yitirecek. Ancak hafta içerisinde pazartesi ve çarşamba günleri de yine kuvvetli sağanak yağışın beklendiğini belirtelim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık değerlendirmesi kapsamında bugün öğle saatlerinden sonra saat 15.00'e kadar turuncu kodlu uyarıların devam ettiğini hatırlatalım. Gerekmedikçe trafiğe çıkılmaması, evlerden çıkılmaması konusunda valilikler ve ilçe belediyelerinden de uyarılar yapılmaktadır. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasında fayda var" diyerek sözlerini tamamladı.