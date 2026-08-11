Bursa'da akılalmaz olay! Alkollü şahıs direğe çıktı: Metro seferleri ertelendi

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde alkol aldığı iddia edilen Mehmet A., metro direğine çıkarak yaklaşık 2 saat aşağı inmedi. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen ikna edilemeyen şahıs nedeniyle metro hattında elektrik kesildi ve ulaşım durdu. Bir polis memurunun ikna ettiği Mehmet A. aşağı indirildikten sonra metro seferleri yeniden normale döndü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Davutdede Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde iddiaya göre alkol aldıktan sonra metro direğine çıkan Mehmet A.'yı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

DİREK VE TELLERİN ÜZERİNDE GEZDİ Güvenlik amacıyla metro hattındaki elektrik akımı kesilirken, trafik ekipleri de bölgede önlem alarak yolu kısmen trafiğe açtı. Ancak Mehmet A.'ı aşağı indirmek hiç kolay olmadı. Kendisini kurtarmaya gelen ekipleri gören Mehmet A., direğin üzerinde bir oraya bir buraya giderek adeta ekiplerle köşe kapmaca oynadı. Yaklaşık 2 saat boyunca direk ve tellerin üzerinde gezen Mehmet A., zaman zaman akrobatik hareketler yaparak yürekleri ağza getirdi.

VATANDAŞLARDAN FARKLI TEPKİLER Olayı izleyen vatandaşların tepkileri ise birbirinden farklı oldu. Bazı vatandaşlar Mehmet A.'ı alkışlarla desteklerken, ulaşımın durması nedeniyle mağdur olan bazı vatandaşlar ise tepki gösterdi. POLİS MEMURU İKNA ETTİ Uzun süren çabalardan sonuç alınamayınca devreye müzakereci polis girdi. Mehmet A. ile uzun süre konuşan polis, sonunda şahsı aşağı inmeye ikna etti. Yaklaşık 2 saatlik direk macerası sona ererken, aşağı indirilen Mehmet A. vatandaşların alkışları arasında sağlık ekiplerine teslim edildi.