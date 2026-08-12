Çorum'da otomobil tarlaya uçtu: Sürücü alkollü çıktı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
|
Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobil tarlaya çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan 25 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün 2,86 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Çorum'un Alaca ilçesindeki Zile Caddesi üzerinde E.T. (25) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesinin ardından kontrolden çıktı.
Yoldan çıkan otomobil tarlaya savruldu. Araç, tarladaki elektrik direğine çarparak durdu.
YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Sürücü daha sonra Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
2,86 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaralı sürücünün 2,86 promil alkollü olduğu tespit edildi.