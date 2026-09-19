Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki şehit yakını ve gazilerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Şehit ve gazilerin fedakârlıklarına vurgu yapan Erdoğan, kamuda görev yapan şehit yakını ve gazi yakını atamasının 53 bin 179 olduğunu açıkladı. Erdoğan, “Kardeşi kardeşe kırdırma planları boşa düştü” derken, Terörsüz Türkiye sürecini devlet projesi olarak gördüklerini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki şehit yakını ve gazilerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Gaziler Günü'nde kendilerini onurlandıranlara teşekkür eden Erdoğan, "Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan, törenin düzenlenmesine vesile olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına da teşekkür etti.

"TÜM ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE YÂD EDİYORUM"

Şehitleri rahmetle anan Erdoğan, "Ebet müddet devletimiz ve aziz milletimiz için, milli ve mukaddes değerlerimiz için, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum" dedi.

Erdoğan, şehitlerin makamına ilişkin, "Peygamberlikten sonraki en yüce makama erişen aziz şehitlerimizin her birinin ruhları şad, mekânları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Gazilere de şükranlarını sunan Erdoğan, hayatta olan gazilere bereketli ömürler dilerken, ebediyete irtihal eden gazilere Allah'tan rahmet diledi.

"ŞEHİTLERİYLE YAŞAYAN BİR MİLLETİZ"

Türkiye'nin şehitlerinin emanetine sahip çıkan bir millet olduğunu belirten Erdoğan, "Bizler şehitleriyle yaşayan, şühedanın emanetini baş tacı eden, ona gözü gibi bakan bir milletiz" dedi.

Erdoğan, "Bayrağımız rengini şehitlerimizin al kanından alıyor. Devletimiz yolunu ve yönünü şehitlerimizin canlarını ortaya koyduğu değerlere, ülkülere, hedeflere göre tayin ediyor" ifadelerini kullandı.

Milletin şehitlerin hatırasını yaşattığını belirten Erdoğan, bunun için Allah'a hamdettiğini söyledi.

"ZAFERLERİMİZ EMPERYALİSTLERİN LÜTFUYLA KAZANILMADI"

Türkiye'nin zaferlerinin şehit ve gazilerin fedakârlıklarıyla kazanıldığını belirten Erdoğan, "Şunun da bilinmesini isterim ki bizim zaferlerimiz emperyalistlerin lütfuyla değil, asırlardır şehit ve gazilerimizin mübarek kanlarıyla kazanılmıştır" dedi.

Erdoğan, şehit ve gazilerin mücadelesinin milletin şahsiyetini güçlendirdiğini belirterek, "Bizim şahsiyetimiz şehit ve gazilerimizin mücadelesiyle güç bulmuştur. Bizim şanlı tarihimiz şehitlerimizin mezarlarından yayılan destanlarla yazılmıştır" ifadelerini kullandı.

"ÜMİDİMİZİ YİTİRMEDİK"

Cenk meydanlarında, vatan müdafaasında ve terörle mücadelede çok sayıda şehit verildiğini belirten Erdoğan, "Tam bin yıldır onurumuzla, gururumuzla, vakarımızla bu topraklarda yaşayabilmek için; mazlum ve mağdurlara umut olabilmek için nice koçyiğitleri, nice civanmertleri içimiz kan ağlayarak toprağa verdik" dedi.

Erdoğan, "Ama ne olursa olsun ümidimizi yitirmedik. Şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri o davayı yaşatmak için her türlü badireyi milletimizle birlikte göğüsledik" ifadelerini kullandı.

"SİZLERİN ÇEKTİĞİ ACILARI ASLA TAM OLARAK İDRAK EDEMEYİZ"

Şehit ailelerinin yaşadığı acıya dikkat çeken Erdoğan, "Tabii en büyük acıyı sizler yaşadınız. Evladınızı, eşinizi, anne babanızı içiniz yana yana ebediyete uğurladınız" dedi.

Şehit yakınlarının özel günlerde yaşadığı hasrete değinen Erdoğan, "Kimi zaman bayramlarda, kimi zaman düğünlerde, kimi zaman Anneler, Babalar Günü'nde, şehitlerimizin doğum ve şehadet yıl dönümlerinde onların hasretiyle, sızısıyla, hatırasıyla baş başa kaldınız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarının sabır ve metanetinin takdire layık olduğunu belirtti.

ŞEHİT YAKINI VE GAZİ YAKINI ATAMASI 53 BİN 179 OLDU

Şehit yakını ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesine ilişkin de bilgi veren Erdoğan, "Kamuda görev yapan şehit yakını ve gazi yakını ataması 53 bin 179 oldu. Şehitlerimizin anne ve babalarına aylık bağladık" açıklamasında bulundu.

"KARDEŞİ KARDEŞE KIRDIRMA PLANLARI BOŞA DÜŞTÜ"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de mesaj veren Erdoğan, "Kardeşi kardeşe kırdırma planları boşa düştü" dedi. Erdoğan, "Terörsüz Türkiye sürecinin devlet projesi olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, "Siyonist şebeke Terörsüz Türkiye sürecinden rahatsız" açıklamasında bulundu.