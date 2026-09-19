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Başkan Erdoğan'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü'ne ilişkin mesajında, "Çok şey borçlu olduğumuz tüm gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanda milletimiz özgürce yaşasın diye bedel ödeyen, kendilerine çok şey borçlu olduğumuz tüm gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum. Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

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