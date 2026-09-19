Başkan Erdoğan'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü'ne ilişkin mesajında, "Çok şey borçlu olduğumuz tüm gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.