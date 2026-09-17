Kişiselleştirilmiş algoritmalarla çocukları dipsiz bir kuyuya çeken sosyal medyada kontrolsüz video kaydırmaları ve onaylanma arzusuyla ruh sağlığı tehlikeye giren nesiller için Almanya düğmeye bastı. A Haber, sosyal medyanın karanlık yüzünü ve çocukları korumak için devreye sokulan yeni sıkı denetim hamlelerini masaya yatırdı.

Alman hükümeti, Meta'nın Instagram ve Facebook'ta devreye soktuğu yeni kısıtlamaları yetersiz buldu. Hükümet çocukları dijital dünyanın zararlarından korumak için daha güçlü adımlar atılmasını istiyor. Bu konuda yaş ve süre kısıtlaması gibi yeni güvenlik önlemleri de masada yer alıyor. Eleştirmenlerin odağındaysa, kullanıcıların platformlarda daha uzun süre kalmasını sağlayan tehlikeli algoritmalar bulunuyor.

UZMANLARDAN "TOPLUMSAL SORUMLULUK" ÇAĞRISI

A Haber muhabiri Fatih Yılmaz'a konuşan Almanya'nın önde gelen medya pedagoglarından Jonas Stratmann, internette çocukların korunmasının yalnızca özel bir mesele olmadığını, bunun aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunu söyledi. Stratmann, mevcut sistemin ise bunun tam tersine işlediğini belirterek, "Büyük şirketler adeta ebeveynlerin karşı karşıya kaldığı sorunları kendileri oluşturuyor, ardından bu sorunları evde çözme görevini ebeveynlere bırakıyor." dedi.

Meta ve sosyal medya uygulamalarını geliştiren diğer şirketlerin değiştirmesi gereken noktalar arasında kişiselleştirilmiş öneri algoritmalarının kaldırılmasını gösteren Stratmann, reşit olmayan kullanıcılar için bu sistemin varsayılan ayar olmaması gerektiğini vurguladı. Stratmann, "Çocuklara ne göreceklerini yapay zekâ göstermemeli. Çocukların takip ettiği insanlar ve hesaplar belirleyici olmalı." ifadelerini kullandı.

Sonsuz kaydırma özelliği ile videoların otomatik başlatılmasının da varsayılan olarak kapalı olması gerektiğini aktaran Stratmann, çocuk ve genç kullanıcılar için bağlayıcı kurallar ile yaş doğrulamasına ilişkin asgari standartların zorunlu hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Stratmann, "Aslında gerekli araçlar elimizde var. Eksik olan şey hız ve kararlılık." değerlendirmesinde bulundu.

AİLELER İSYANDA: "KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN SIFIR EKRAN"

Sürecin yakın takipçisi olan Alman halkı, çocuklarını sosyal medyanın zararlarından koruyacak yeni kısıtlamalara tam destek veriyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan bir vatandaş, sosyal medyanın çok tehlikeli olduğunu, şimdi bir de yapay zekanın eklendiğini ve bunun sadece çocukların değil herkesin kafasını karıştırdığını, şu anda ortada doğru düzgün bir denetim bulunmadığını belirterek siyasetin sosyal medyanın daha sıkı denetlenmesini sağlayabileceğini, çocukların bu platformlara çok küçük yaşlarda örneğin 10-11 yaşlarında erişmesine izin verilmemesini, bunun daha ileri yaşlara bırakılmasını sağlayabileceğini, ama burada en önemli şeyin bilinçlendirme ve eğitim olduğunu ifade etti.

Mesleği gereği sosyal pedagoji alanında eğitim aldığını ve çocuklarla çalıştığını belirten, aynı zamanda anne ve büyükanne olduğunu ifade eden Alman vatandaş, gençlerin yan yana oturdukları halde telefonlarına baktıklarına dikkat çekti. Bu durumun empati duygusunu zayıflattığını söyleyen vatandaş, "Çok değerli bir özellik olan empati kayboluyor." dedi.

Çocukların ilk yıllarında ekranla mümkün olduğunca hiç karşılaşmaması gerektiğini belirten Alman vatandaş, bugün ise küçük çocukların daha bebek arabasındayken hızlı görüntü geçişlerine maruz kaldığını ifade etti. "Bu kadar hızlı görüntü akışının sinir sistemini aşırı derecede uyardığını düşünüyorum." diyen vatandaş, küçük çocuklar için ekran kullanımına ilişkin görüşünü de, "Bence küçük çocuklar için 0 dakika, sıfır ekran olmalı." sözleriyle dile getirdi.