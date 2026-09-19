Kırıkkale'de boş arazide ölü bulunan Erkan Düz'ün soruşturmasında 2 gözaltı
Kırıkkale’de boş arazide hareketsiz halde bulunan 25 yaşındaki Erkan Düz’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlatırken, soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 708'inci Sokak'ta meydana gelen olayda boş arazide hareketsiz halde yatan bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.
ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin Erkan Düz (25) olduğu belirlendi.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Düz'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Polis ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Erkan Düz'ün kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi beklenirken, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.