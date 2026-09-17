Erhürman, Hristodulidis ile ara bölgede gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı'nda değerlendirmelerde bulundu. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorununa ilişkin "daha yapılacak çok iş olduğu" ve geçmişte yapılan hataların tekrarlanmaması gerektiği yönündeki mesajlarına dikkati çeken Erhürman, yeni bir 5+1 toplantısının sonuç odaklı olması gerektiğini vurguladı.

"5+1'İN KOŞULLARI HENÜZ OLUŞMADI"

Erhürman, 5+1 formatındaki toplantıyı istediklerini ancak bunun yalnızca toplantı yapılmış olmak için gerçekleştirilmesini doğru bulmadıklarını söyledi.

Yeni bir 5+1 toplantısının anlamlı ve sonuç odaklı olabilmesi için Lefkoşa'da gerekli hazırlıkların tamamlanması gerektiğini belirten Erhürman, tarafların metodoloji ve güven yaratıcı önlemler başta olmak üzere çeşitli başlıklarda henüz uzlaşı sağlayamadığını ifade etti.

"Çözüm olsun da ne olursa olsun" anlayışına sahip olmadıklarını belirten Erhürman, çözümsüzlüğün de bir çözüm olmadığını vurguladı.

"BİR ÖNCEKİ GÖRÜŞMEYE GÖRE DAHA İYİ GEÇTİ"

Hristodulidis ile son görüşmesinin bir önceki görüşmeye göre daha iyi geçtiğini belirten Erhürman, görüşmede güven yaratıcı önlemler, metodoloji ve Kıbrıs sorununun özüne ilişkin konuların ele alındığını söyledi.

Tarafların karşılıklı görüş ve önerilerini ortaya koyduğunu ancak başlıklarda henüz uzlaşı sağlanamadığını kaydeden Erhürman, güven yaratıcı önlemler konusunda ilerleme sağlanmasının 5+1 toplantısının gerçekleşebilmesi açısından önem taşıdığını belirtti.