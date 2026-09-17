KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: Diplomasiden ve diyalogdan kaçmayacağız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununa ilişkin temasların sürdüğünü belirterek, “Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesini temsil ediyorum. Diplomasiden ve diyalogdan kaçmayacağız” dedi. Erhürman, Rum lider Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yeni bir 5+1 toplantısının yapılabilmesi için gerekli koşulların henüz oluşmadığını açıkladı.
Erhürman, Hristodulidis ile ara bölgede gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı'nda değerlendirmelerde bulundu. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorununa ilişkin "daha yapılacak çok iş olduğu" ve geçmişte yapılan hataların tekrarlanmaması gerektiği yönündeki mesajlarına dikkati çeken Erhürman, yeni bir 5+1 toplantısının sonuç odaklı olması gerektiğini vurguladı.
"5+1'İN KOŞULLARI HENÜZ OLUŞMADI"
Erhürman, 5+1 formatındaki toplantıyı istediklerini ancak bunun yalnızca toplantı yapılmış olmak için gerçekleştirilmesini doğru bulmadıklarını söyledi.
Yeni bir 5+1 toplantısının anlamlı ve sonuç odaklı olabilmesi için Lefkoşa'da gerekli hazırlıkların tamamlanması gerektiğini belirten Erhürman, tarafların metodoloji ve güven yaratıcı önlemler başta olmak üzere çeşitli başlıklarda henüz uzlaşı sağlayamadığını ifade etti.
"Çözüm olsun da ne olursa olsun" anlayışına sahip olmadıklarını belirten Erhürman, çözümsüzlüğün de bir çözüm olmadığını vurguladı.
"BİR ÖNCEKİ GÖRÜŞMEYE GÖRE DAHA İYİ GEÇTİ"
Hristodulidis ile son görüşmesinin bir önceki görüşmeye göre daha iyi geçtiğini belirten Erhürman, görüşmede güven yaratıcı önlemler, metodoloji ve Kıbrıs sorununun özüne ilişkin konuların ele alındığını söyledi.
Tarafların karşılıklı görüş ve önerilerini ortaya koyduğunu ancak başlıklarda henüz uzlaşı sağlanamadığını kaydeden Erhürman, güven yaratıcı önlemler konusunda ilerleme sağlanmasının 5+1 toplantısının gerçekleşebilmesi açısından önem taşıdığını belirtti.
GÜVENİ ZEDELEYECEK ADIMLAR DA GÜNDEMDE
Güven yaratıcı önlemlerin yalnızca yeni adımlar atılmasından ibaret olmadığını ifade eden Erhürman, mevcut güveni zedeleyebilecek girişimlerden de kaçınılması gerektiğini söyledi.
Erhürman; iki festivalin iptal edilmesine yönelik girişimleri, Barcelona futbol okuluyla ilgili gelişmeleri, Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Mehmet Dânâ'nın ara bölgedeki büyükelçilerle yaptığı toplantıya yönelik girişimleri ve Avrupa Parlamentosu'ndaki bazı kararları bu kapsamda değerlendirdiklerini belirtti.
Bu konulardaki girişimlerini Avrupa Birliği (AB) ve BM nezdinde sürdürdüklerini kaydetti.
"DİPLOMASİDEN VE DİYALOGDAN KAÇMAYACAĞIZ"
Görüşmelerden henüz sonuç alınamamasına rağmen temasların neden sürdürüldüğüne ilişkin soruyu yanıtlayan Erhürman, çözüm ve sonuç üretmek amacıyla görüşmelerin devam ettiğini söyledi.
Erhürman, "Bir şey çıksın diye görüşüyoruz. Çözüm ve sonuç üretmek için oradayız, orada olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesini temsil ediyorum" diyen Erhürman, diplomasiden ve diyalogdan kaçmayacaklarını vurguladı.
7 GÜVEN YARATICI ÖNLEMİN 6'SI KABUL EDİLDİ
BM Genel Sekreteri Guterres tarafından güven yaratıcı önlemler kapsamında gündeme getirilen 7 başlıktan 6'sını kabul ettiklerini belirten Erhürman, yeni geçiş noktaları konusunda ise henüz uzlaşma sağlanamadığını açıkladı.
Söz konusu başlıklar arasında geçiş noktaları, mayınların temizlenmesi, afetler konusunda ortak mekanizma kurulması, düzensiz göçle mücadele, spor, karma evliliklerden doğan çocukların Avrupa Birliği vatandaşlığı ve sivil toplumla ilgili yapı bulunuyor.
Erhürman, karma evliliklerden doğan çocukların AB vatandaşlığı konusunun yalnızca güven yaratıcı önlem olarak değil, aynı zamanda bir insan hakkı meselesi olarak ele alınması gerektiğini söyledi.
NEW YORK'TA GUTERRES VE HOLGUIN İLE GÖRÜŞECEK
Erhürman, 23 Eylül'de New York'a gideceğini ve burada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile görüşeceğini açıkladı.
New York temaslarının Kıbrıs müzakerelerinde bundan sonraki sürecin yol haritasının belirlenmesi açısından önem taşıdığını belirten Erhürman, görüşmelerin ardından sürecin nasıl ilerleyeceğinin netleşmesini beklediklerini ifade etti.