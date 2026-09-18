SPK'nın kararına göre Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak Türkiye İş Bankası AŞ, A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak ise Ziraat Bankası görevlendirildi. Bankalar tasfiye süreçlerinin yürütülmesinde yetkilendirildi.

TASFİYE SÜRECİNİN YOL HARİTASI ÇİZİLDİ

Yayınlanan usul ve esaslara göre tasfiye süreci şu adımlarla yürütülecek:

Mutabakat Süreci: Tasfiye kararının yürürlüğe girmesini takip eden iki iş günü içinde; fonların toplam katılma payı adetleri, yatırımcıların bireysel saklama hesapları, varsa rehin, haciz ve tedbir gibi takyidatlar ile gerçekleşmemiş emirlerin mutabakatı Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) ile ilgili bankalar arasında yapılacak.

Varlıkların Saklanması ve Nakde Dönüştürülmesi: Fon portföyündeki varlıklar Takasbank'ta ilgili bankalar nezdinde saklanacak. Varlıklar; yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları gözetilerek bankanın belirleyeceği sıklıkta nakde dönüştürülecek. Elde edilen nakit, yatırımcıların bireysel hesaplarına payları oranında aktarılacak.

İşlemlerin Sonlandırılması: İlgili fonların malvarlığının tasfiyesi, tasfiye duyuru tarihinden itibaren en fazla 3 aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş gününde sona erecek. Kurulun uygun görmesi halinde bu süre uzatılabilecek. Tasfiye tamamlandığında fon izahanesinin nerede yayımlandığı hususu ticaret sicilinden terkin ettirilecek.