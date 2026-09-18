SPK açıkladı: Tasfiye sürecinin yol haritası belli oldu! Varlıklar nakde çevrilip yatırımcılara aktarılacak
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin yol haritasını ilan etti. Alınan karara göre Tera Portföy fonlarında Türkiye İş Bankası, diğer 6 portföy şirketinin fonlarında ise Ziraat Bankası tasfiye sürecini yürütecek.
Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin sürecin nasıl yürütüleceğini açıkladı.
SPK'nın kararına göre Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak Türkiye İş Bankası AŞ, A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak ise Ziraat Bankası görevlendirildi. Bankalar tasfiye süreçlerinin yürütülmesinde yetkilendirildi.
TASFİYE SÜRECİNİN YOL HARİTASI ÇİZİLDİ
Yayınlanan usul ve esaslara göre tasfiye süreci şu adımlarla yürütülecek:
Mutabakat Süreci: Tasfiye kararının yürürlüğe girmesini takip eden iki iş günü içinde; fonların toplam katılma payı adetleri, yatırımcıların bireysel saklama hesapları, varsa rehin, haciz ve tedbir gibi takyidatlar ile gerçekleşmemiş emirlerin mutabakatı Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) ile ilgili bankalar arasında yapılacak.
Varlıkların Saklanması ve Nakde Dönüştürülmesi: Fon portföyündeki varlıklar Takasbank'ta ilgili bankalar nezdinde saklanacak. Varlıklar; yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları gözetilerek bankanın belirleyeceği sıklıkta nakde dönüştürülecek. Elde edilen nakit, yatırımcıların bireysel hesaplarına payları oranında aktarılacak.
İşlemlerin Sonlandırılması: İlgili fonların malvarlığının tasfiyesi, tasfiye duyuru tarihinden itibaren en fazla 3 aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş gününde sona erecek. Kurulun uygun görmesi halinde bu süre uzatılabilecek. Tasfiye tamamlandığında fon izahanesinin nerede yayımlandığı hususu ticaret sicilinden terkin ettirilecek.
TEFAS VE DİĞER KANALLARDA İŞLEMLER KAPATILDI
Kurul kararına göre, TEFAS'ta alım-satım yönünde işleme kapatılan fonlar için TEFAS dışı işlemler kapsamında kurucu ve diğer dağıtıcı kuruluşlar aracılığıyla da katılma payı iade talimatları gerçekleştirilmeyecek. 17 Eylül 2026 ve öncesinde verilip takası gerçekleşmemiş olan varlık ve işlem talimatları ise olağan sürecinde tamamlanacak.
130 FONUN TASFİYESİNE KARAR VERİLMİŞTİ
SPK ayrıca, unvanları Kurul kararında belirtilen yatırım fonlarının Kurulca tayin edilecek yöntem ile tasfiye ettirilmesine karar verilmişti.
Tasfiye listesinde yer alan fonların portföy yönetim şirketlerine göre dağılımı şöyle:
- Pardus Portföy: 42 fon
- Hedef Portföy: 31 fon
- Atlas Portföy: 16 fon
- Bulls Portföy: 15 fon
- Pusula Portföy: 12 fon
- A1 Capital Portföy: 9 fon
- Tera Portföy: 5 fon
Böylece SPK'nın tasfiye listesinde toplam 130 yatırım fonu yer aldı.