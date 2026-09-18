Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otobüste yaşlı bir adamla tartışarak tekme atan şahıs, olayın ardından röportaj verdiği yerel televizyon kanalının 3 kadın muhabirine saldırarak darp etti. Polis ekipleri, görüntülerden kimliğini belirlediği şüpheliyi gözaltına aldı.

Haliliye ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, kimliği henüz açıklanmayan erkek şahıs, yolcu otobüsünde tartıştığı yaşlı bir adama tekme atıp küfürler savurdu. Diğer yolcuların araya girmesi üzerine şahıs otobüsten indirildi.

RÖPORTAJ VERDİ, MUHABİRLERİ TAKİP ETTİ

Otobüsten indikten sonra yolda Şanlıurfa'nın bir yerel televizyon kanalının kadın muhabirleriyle karşılaşan şahıs, yaşanan olayla ilgili röportaj verdi.

İddiaya göre, röportajın ardından bölgeden ayrılmayan şahıs, 3 kadın muhabiri takip ederek sözlü tacizde bulundu. Muhabirlerin yaşananları cep telefonuyla kayda almasına sinirlenen şahıs, kadınlara saldırdı.

Şüpheli, 3 kadın muhabiri darbettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

POLİS GÖRÜNTÜLERDEN KİMLİĞİNİ BELİRLEDİ

Saldırıya uğrayan muhabirler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Darp raporu alan 3 kadın muhabir, şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, otobüste yaşanan olay ve kadın muhabirlerin çektiği görüntüler üzerinden şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan çalışmanın ardından yakalanan şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.