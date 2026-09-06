Adana'nın Kozan ilçesinde işitme ve konuşma engelli 55 yaşındaki M.S'yi darbettiği iddia edilen 19 yaşındaki C.D., olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin “Namusuma göz diktiler, öyle vurdum” sözleri dikkat çekti.

Olay, 2 Eylül'de Kozan'da meydana geldi. Feke ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi'nde yaşayan Muhammed Sonbaş, alışveriş yapmak için Kozan'a geldi. ENGELLİ VATANDAŞIN DARBEDİLDİĞİ ANLARA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI Alışverişinin ardından Feke'ye dönen engelli vatandaşın yüzünde ve göz çevresinde darp izlerini gören ailesi, kendisini hastaneye götürdü. Vatandaş burada darp raporu aldıktan sonra yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Fotoğraf: İHA Ailenin şikayeti üzerine Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında C.D., Türkeli Mahallesi Feke Caddesi'nde yakalandı. İfade işlemlerinin ardından serbest bırakılan şüpheli, olay anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarının ortaya çıkması üzerine yeniden gözaltına alındı. DARP ANI KAMERADA Soruşturma kapsamında elde edilen güvenlik kamerası görüntülerinde engelli vatandaşın yol kenarında elinde poşetlerle beklediği, bir süre sonra olay yerine araçla gelen C.D.'nin yanına yaklaştığı ve ardından M.S.'ye yönelik darp eyleminde bulunduğunun görüldüğü belirtildi.

Fotoğraf: İHA ŞÜPHELİNİN ABLASI SAVUNMA YAPTI Şüpheli C.D.'nin ablası İ.D., adliye önünde yaptığı açıklamada olay öncesinde engelli vatandaşın evlerinin çevresinde bulunduğunu ve kendilerine yönelik bazı hareketlerde bulunduğunu iddia etti. İ.D., kardeşini telefonla arayarak olay yerine çağırdığını belirterek M.S.'nin kendilerine yaklaştığını, bazı hareketlerde bulunduğunu ve fotoğraf ile video çektiğini öne sürdü.