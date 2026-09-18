Emniyet teşkilatına çifte müjde! Bakan Çiftçi duyurdu: Kira öder gibi konut sahibi olunacak
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kahraman Türk polisinin barınma ihtiyacını kökten çözecek tarihi müjdeleri peş peşe duyurdu. Katıldığı canlı yayında emniyet mensuplarına yönelik dev projeleri açıklayan Bakan Çiftçi, İstanbul’daki lojman sayısının hızla 5 bine çıkarılacağını ve POLSAN aracılığıyla Ankara’da inşa edilecek 2 bin konutun maliyetine, kira öder gibi uzun vadeli ödeme kolaylığıyla polislere verileceğini bildirdi.
Göreve başladığı ilk andan itibaren emniyet teşkilatının refahını ön planda tuttuklarını belirten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçmiş yıllarda Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinin araç filolarının büyük ölçüde yenilendiğine işaret etti. Çiftçi, "Ben bu sene araç alımının bir miktar sınırlanmasını veya durdurulmasını, onun yerine polisimize lojman alınması gerektiğini söylemiştim." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'DA LOJMAN SAYISI 5 BİNE YÜKSELECEK
İstanbul'da görev yapan polisler için lojman çalışmalarının başladığını belirten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Şimdi İstanbul'da da zaten bunu başlattık. Geçtiğimiz günlerde polislerimize yönelik olarak 1 milyar liralık bir alım gerçekleştirdik." sözleriyle ilk adımın atıldığını açıkladı.
İstanbul genelinde 55 bin polisin görev yaptığını ve hâlihazırda 3 bin 350 lojman bulunduğunu hatırlatan Çiftçi, "Biz kısa süre içerisinde lojman sayısını 5 bine çıkarmayı planlıyoruz. Zaten alımlara da başladık. Önümüzdeki günlerde alımlara devam edeceğiz." dedi.
POLSAN'DAN ANKARA'YA 2 BİN KONUTLUK DEV PROJE: OCAKTA TEMEL ATILIYOR
Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) iş birliğiyle hayata geçirilecek konut projelerinin ilk olarak Ankara ve İstanbul'da pilot olarak başlatılacağını belirten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'daki projeye ilişkin şu bilgileri verdi:
"POLSAN Ankara'da TOKİ'den 86 dönümlük bir arazi satın aldı. Ocak ayı içerisinde de temel atacaklar. 2 bin konut yapacaklar. Maliyetine, uzun vadeli olarak da bunu polislerimize satacaklar."
Polislerin ev sahibi olmasını kolaylaştıracaklarını vurgulayan Çiftçi, "Polislerimiz kira öder gibi uzun vadeli konut sahibi olabilecekler. POLSAN diğer illerde de, büyükşehirlerde de böyle bir uygulama yapacak." ifadelerini kullandı.
ÖNCELİK EVİ OLMAYAN VE ÇOCUKLU AİLELERE VERİLECEK
Hak sahiplerinin belirlenmesinde konut ihtiyacı daha yüksek olan personele öncelik verileceğini belirten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kriterleri şöyle açıkladı:
"Bir defa evi olmayan polisler arasından. Eşi çalışmayacak. Çocuğu olan, okula giden polisler arasından. Yani daha fazla konuta ihtiyacı olan kişiler arasından bir belirleme olacak. Öncelik onlara verilmiş olacak."