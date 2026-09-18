Göreve başladığı ilk andan itibaren emniyet teşkilatının refahını ön planda tuttuklarını belirten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçmiş yıllarda Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinin araç filolarının büyük ölçüde yenilendiğine işaret etti. Çiftçi, "Ben bu sene araç alımının bir miktar sınırlanmasını veya durdurulmasını, onun yerine polisimize lojman alınması gerektiğini söylemiştim." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA LOJMAN SAYISI 5 BİNE YÜKSELECEK

İstanbul'da görev yapan polisler için lojman çalışmalarının başladığını belirten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Şimdi İstanbul'da da zaten bunu başlattık. Geçtiğimiz günlerde polislerimize yönelik olarak 1 milyar liralık bir alım gerçekleştirdik." sözleriyle ilk adımın atıldığını açıkladı.

İstanbul genelinde 55 bin polisin görev yaptığını ve hâlihazırda 3 bin 350 lojman bulunduğunu hatırlatan Çiftçi, "Biz kısa süre içerisinde lojman sayısını 5 bine çıkarmayı planlıyoruz. Zaten alımlara da başladık. Önümüzdeki günlerde alımlara devam edeceğiz." dedi.