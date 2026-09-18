Tüm üniversitelere resmi yazı gitti: İlk dersin gündemi "Terörsüz Türkiye"
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye genelindeki tüm üniversitelere gönderdiği yazıyla 2026-2027 eğitim-öğretim yılının açılış gündemini belirledi. YÖK, üniversitelerin açılış törenlerinde ve ilk derslerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan "Terörsüz Türkiye" hedefinin ele alınmasını istedi. Üniversitelerden, konuya ilişkin sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla akademik çalışmalar, paneller, konferanslar ve çalıştaylar düzenlemeleri talep edildi.
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar imzasıyla tüm üniversitelere gönderilen yazıda, Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin, millî birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve toplumsal bütünleşmesinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir süreçten geçtiğine dikkat çekildi.
TÜM ÜNİVERSİTELERE RESMİ YAZI GİTTİ: İLK DERSİN GÜNDEMİ BELLİ OLDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan "Terörsüz Türkiye" hedefinin önemine vurgu yapılan yazıda, üniversitelerin sahip olduğu bilimsel bilgi, araştırma kapasitesi ve akademik birikimle bu sürece katkı sunmasının önemine işaret edildi.
YÖK, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı boyunca "Terörsüz Türkiye" hedefinin farklı disiplinlerin katkısıyla sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla ele alınmasını istedi. Bu kapsamda üniversitelerden akademik çalışmalar yürütmeleri, panel, konferans ve çalıştaylar düzenlemeleri ve konuya ilişkin gerekli hassasiyeti göstermeleri talep edildi.
"MİLLÎ BİRLİK VE KARDEŞLİĞİMİZE KÖKLÜ KATKI SAĞLAYACAK"
YÖK Başkanı Erol Özvar, sürece ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu.
Özvar, "Üniversitelerimiz, ülkemizin ve toplumumuzun ortak meselelerini bilimsel bilgi ışığında ele alan, farklı disiplinlerin birikimiyle geleceğe yön veren kurumlarımızdır. Bu anlayışla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan 'Terörsüz Türkiye' hedefini 2026-2027 akademik yılı açılış törenlerimizin ve ilk derslerimizin gündemine taşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Üniversitelerin bu süreci akademik özgürlük ve bilimsel metodoloji temelinde; sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla ele almasını isteyen Özvar, düzenlenecek akademik çalışmalar, panel ve çalıştaylarla konunun zenginleştirilmesinin önemine dikkat çekti.
Özvar, "Açılış derslerimizin gençlerimizin konuya ilişkin farkındalıklarını artıracağına, toplumsal huzur ve güven ortamının güçlenmesine, millî birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin pekişmesine ve toplumsal bütünleşmemize köklü bir katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum." dedi.