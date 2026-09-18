Tüm üniversitelere resmi yazı gitti: İlk dersin gündemi "Terörsüz Türkiye"

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar imzasıyla tüm üniversitelere gönderilen yazıda, Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin, millî birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve toplumsal bütünleşmesinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir süreçten geçtiğine dikkat çekildi.

TÜM ÜNİVERSİTELERE RESMİ YAZI GİTTİ: İLK DERSİN GÜNDEMİ BELLİ OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan "Terörsüz Türkiye" hedefinin önemine vurgu yapılan yazıda, üniversitelerin sahip olduğu bilimsel bilgi, araştırma kapasitesi ve akademik birikimle bu sürece katkı sunmasının önemine işaret edildi.

YÖK, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı boyunca "Terörsüz Türkiye" hedefinin farklı disiplinlerin katkısıyla sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla ele alınmasını istedi. Bu kapsamda üniversitelerden akademik çalışmalar yürütmeleri, panel, konferans ve çalıştaylar düzenlemeleri ve konuya ilişkin gerekli hassasiyeti göstermeleri talep edildi.