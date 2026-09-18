İstanbul Havalimanı'na 4. ana pist! Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Türkiye, sivil havacılıkta şampiyonlar ligine çıktı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı 4. Ana Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin ulaştırma ve havacılık alanındaki yatırımlarına dikkat çeken Erdoğan, İstanbul Havalimanı’nın hizmete girdiği günden bu yana önemli başarılara imza attığını belirterek, "Türkiye, sivil havacılıkta şampiyonlar ligine çıktı." dedi. Muhalefete de tepki gösteren Erdoğan, "Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, İstanbul Havalimanı 4. Ana Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni'nde net mesajlar verdi.
Açılışı yapılacak eser ve yatırımların İstanbul'a, ülkeye, millete ve sivil havacılık camiasına hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Bugün hizmete alacağımız 4. ana pist ve ilave yatırımlar, küresel bağlantı gücünde dünya lideri olan İstanbul Havalimanı'mıza inşallah çok önemli katkılar yapacak. Genel havacılık operasyonlarından taksi ve bekleme sürelerine, iniş-kalkış emniyetinden yakıt ve zaman tasarrufuna, bu yatırımlar havalimanımızın hizmet standartlarını daha da yükseltecek." diye konuştu.
Bu eserlerde emeği bulunanlara teşekkür eden Erdoğan, Türkiye'nin dünya haritasında çok müstesna bir konumda yer aldığını anlattı.
Başkan Erdoğan, 67 ülkeden 1,5 milyar insanın sadece 4 saatlik bir uçuş yaparak Türkiye'ye kolayca gelebileceğini belirterek, kara, deniz ve demir yolları da hesaba katıldığında Türkiye'nin bağlantı altyapısının çok daha net bir şekilde ortaya çıktığını ifade etti.
Sahip olunan bu konumun sunduğu avantajları en iyi şekilde değerlendirmeye gayret ettiklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"86 milyonun daha rahat, daha konforlu, daha huzurlu yaşaması için tabiri caizse dişimizi tırnağımıza takıyoruz. Bu ülkenin her bir ferdinin kendisini güvende hissetmesi, gençlerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çünkü bizim on yıllar boyunca ihmal edilen, kaynakları pervasızca heba edilen bu millete karşı sorumluluğumuz, ödememiz gereken borcumuz var. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'ni yatırımlarla, eserlerle, hizmetlerle ihya etmek gibi bir gayemiz var. Bizim içinde bulunduğumuz asrı 'Türkiye Yüzyılı' yapmak gibi büyük bir idealimiz var. Bunun için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz. Ekonomiden adalete, sağlıktan güvenliğe, dış politikadan eğitime, bu aziz millete layıkıyla hizmet edebilmek için uğraştık, uğraşıyoruz. Milletimizin bize duyduğu güvenin karşılığını 81 ilimizi, 922 ilçemizi, 86 milyonun tamamını kapsayan hizmetlerle vermeye çalıştık. Allah'a hamdolsun, içeride güçlü, bölgesinde söz sahibi, dünyada ise muteber bir Türkiye'yi milletimizle beraber kuvveden fiile çıkardık. Şimdi artık yeni hedeflerle vahdet, sıhhat ve kuvvet çizgisinde yolumuza devam ediyoruz."
"TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN EN GENİŞ UÇUŞ ALANINA SAHİP ÜLKELERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRDİK"
Erdoğan, dünyanın göz bebeği İstanbul ile Türkiye'yi güçlendirecek yatırımları hız kesmeden ve vites yükselterek devreye almayı sürdüreceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti: "Sadece İstanbul'da 604,4 milyar lirası hava yolu olmak üzere ulaştırma ve altyapı alanında güncel fiyatlarla toplam 2,12 trilyon liralık yatırım yaptık. Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş alanına sahip ülkelerinden biri haline getirdik. 2002'den bugüne aktif havalimanı sayımızı 26'dan 58'e çıkardık. Hava ulaştırma anlaşması imzaladığımız ülkelerin sayısını 81'den 175'e yükselttik. Dış hat nokta sayımızı 50 ülkede 60 noktadan, 133 ülkede 356 noktaya taşıdık. Yapımı devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarımızla aktif havalimanı sayımızı 60'a ulaştıracağız. Ordu-Giresun ve Rize-Artvin'den sonra deniz üzerindeki üçüncü havalimanımızı da Trabzon'da inşa edeceğiz. Bir zamanlar sadece elitlerin kullanabildiği hava yolunu halkın yolu haline getirdik."
"AKTİF HAVALİMANI SAYIMIZI 26'DAN 58'E ÇIKARDIK"
Ulaştırma ve altyapı yatırımlarına ilişkin rakamları paylaşan Erdoğan, yalnızca İstanbul'da ulaştırma ve altyapı alanında güncel fiyatlarla toplam 2,12 trilyon liralık yatırım yapıldığını söyledi.
Erdoğan, "Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik. 2002'den bugüne aktif havalimanı sayımızı 26'dan 58'e çıkardık. Hava Ulaştırma Anlaşması imzaladığımız ülkelerin sayısını 81'den 175'e yükselttik." diye konuştu.
Dış hat nokta sayısının 50 ülkede 60 noktadan, 133 ülkede 356 noktaya çıkarıldığını belirten Erdoğan, yapımı devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarıyla aktif havalimanı sayısının 60'a ulaşacağını ifade etti.
Erdoğan, 2002'de iç ve dış hatlarda 34,5 milyon olan yolcu sayısının 2025'te 247 milyonu geçtiğini belirterek, 2026'nın ilk 8 ayında ise hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısının 167,5 milyonu aştığını söyledi.
"MUHALEFETİN AKTÖRLERİ BU YATIRIMIN ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞIYORDU"
İstanbul Havalimanı'nın yapım sürecinde eleştirilerle karşılaştıklarını ifade eden Erdoğan, muhalefetin aktörlerinin yatırımın önünü kesmeye çalıştığını söyledi.
Erdoğan, "Yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor dediler. İstanbul'a yeni bir havalimanı yapmanın ne gereği var dediler. Burası rüzgarlı, uçaklar buraya inemez dediler. Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz dediler." ifadelerini kullandı.
"Dediklerinin tamamı fos çıktı." diyen Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın hizmete girdiği günden bu yana rekordan rekora koştuğunu belirtti.
"30 AĞUSTOS'TA 1787 UÇUŞLA TÜM ZAMANLARIN UÇUŞ REKORUNU YENİLEDİK"
İstanbul Havalimanı'nın geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaptığını belirten Erdoğan, havalimanının yolcu sayısı bakımından Avrupa'da ikinci, dünyada ise sekizinci sıraya yerleştiğini söyledi.
Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın geçtiğimiz temmuz ayında 8,15 milyon yolcu sayısına ulaşarak Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını aldığını belirterek, "16 Ağustos'ta 291 binle Türkiye ve Avrupa'nın günlük yolcu rekorunu kırdı. 30 Ağustos'ta 1787 uçuşla tüm zamanların uçuş rekorunu yeniledik." dedi.
İstanbul Havalimanı'nda Nisan 2025'te hayata geçirilen üçlü bağımsız paralel pist operasyonuna da değinen Erdoğan, havalimanının dünyada ikinci, Avrupa'da ise ilk kez aynı anda üç pistten bağımsız iniş kalkış yapılabilen merkezler arasına girdiğini söyledi.
"TÜRKİYE, SİVİL HAVACILIKTA ŞAMPİYONLAR LİGİNE ÇIKTI"
İstanbul Havalimanı'nın yalnızca yolcu taşımacılığında değil, kargo ve yük taşımacılığında da başarı yakaladığını belirten Erdoğan, "Havalimanımız İstanbul'a yapılmış en vizyoner yatırımlardan biridir. İstanbul Havalimanı ile şehrimiz dev bir eser kazanmıştır. Ülkemizin marka değeri global ölçekte daha da artmıştır. Türkiye, sivil havacılıkta şampiyonlar ligine çıkarak gücüne güç katmıştır." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL HAVALİMANI'NA 890 MİLYON EUROLUK YATIRIM
İstanbul Havalimanı'ndaki yeni yatırımlara ilişkin bilgi veren Erdoğan, 890 milyon euro yatırım değerine sahip 4. Ana Pist'in 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olduğunu söyledi.
Dördüncü ana pistle toplam pist sayısının 6'ya yükseldiğini belirten Erdoğan, yeni pistin hangar alanlarına yakın olması sayesinde genel havacılık operasyonlarını hızlandıracağını ifade etti.
Erdoğan, pistin özellikle iç hat ve doğu yönlü rotalarda taksi ve havada bekleme sürelerini kısaltacağını, yakıt, zaman ve emisyon tasarrufu sağlayacağını belirtti.
"İSTANBUL HAVALİMANI DEV BİR SAHA İÇİ EKONOMİDİR"
İstanbul Havalimanı'nın yalnızca bir ulaşım noktası olmadığını vurgulayan Erdoğan, havalimanında 202 bin kişinin çalıştığını, bin 100'ün üzerinde ticari işletmenin faaliyet gösterdiğini söyledi.
Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın istihdam etkisinin 300 binin üzerine çıktığını belirterek, Türkiye ekonomisine katkısının milli gelirin yaklaşık yüzde 2,2'sine, yani 24,2 milyar dolara karşılık geldiğini ifade etti.
2030 yılına ilişkin hedefleri de paylaşan Erdoğan, İstanbul Havalimanı bağlantılı faaliyetlerde 472 bin kişilik istihdam ve 44 milyar dolarlık gelir öngördüklerini söyledi.
"BİZİM YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"
Bölgede yaşanan savaşların sona ermesi ve sükunetin yeniden sağlanmasıyla İstanbul Havalimanı'nın yıldızının daha da parlayacağını belirten Erdoğan, yeni yatırımlarla havalimanını küresel havacılığın zirvesinde tutmaya devam edeceklerini söyledi.
Erdoğan, "Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var." dedi.
Erdoğan, konuşmasının sonunda İstanbul Havalimanı 4. Ana Pist ve ilave yatırımların hayırlı olmasını dileyerek, projelerde emeği geçenleri tebrik etti.