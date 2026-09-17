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Seçim için tarih verdi! "Cumhurbaşkanımız Erdoğan son kez aday"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Seçim için tarih verdi! "Cumhurbaşkanımız Erdoğan son kez aday"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen programda gazetecilerle bir araya geldi. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Uçum, seçim takviminden Terörsüz Türkiye sürecine kadar birçok başlıkta dikkat çeken açıklamalar yaptı. Seçimlerin 2028 yılında yapılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uçum, 16 Nisan 2028 tarihine işaret ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusunda da açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye Basın Federasyonu'nda düzenlenen programda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayarak kritik açıklamalarda bulundu.

Seçim için tarih verdi! "Cumhurbaşkanımız Erdoğan son kez aday" - 1

Seçim tarihi için 16 Nisan 2028'i işaret eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimde son kez aday olacağını vurgulayan Uçum, 'Terörsüz Türkiye' süreci ve komisyon çalışmalarına dair çok önemli mesajlar verdi.

A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi, Başkent'teki dikkat çeken açıklamaların ayrıntılarını canlı yayında aktardı.

SEÇİM TARİHİ İÇİN 2028 ÇIKIŞI! UÇUM İKİ İHTİMALİ AÇIKLADI

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Seçimlerin yapılacağı muhtemel tarihe ve takvime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Seçimlerin 16 Nisan 2028 tarihinde yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimizin, referandumun tarihidir. Sembolik bir anlamı vardır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık durumuna ilişkin anayasal çerçeveyi de aktaran Uçum, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır" sözleriyle sürecin altını çizdi. Mevcut Anayasa hükümlerine göre bir cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesi kararı alınması halinde istisnai olarak yeniden aday olabileceğini belirten Uçum, bu durumun 3. dönem aday olma ve cumhurbaşkanlığı yapma yetkisi tanıdığını kaydetti.

Seçim için tarih verdi! "Cumhurbaşkanımız Erdoğan son kez aday" - 2

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE"DE AŞAMALAR VE MGK KARARININ ÖNEMİ

Toplantının en önemli başlıklarından biri olan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yasal işleyişi anlatan Mehmet Uçum, "Yasa bir takım aşamaları öngörüyor. Saha pratikleri, fesih sürecinin tamamlanması, tespitler ilk aşamadadır. İlk aşama pratiklerin tespitine yöneliktir. Bu aşama yasadan önce başladı ve yasayla birlikte devam eden bir aşamadır" değerlendirmesinde bulundu.

Yasanın gerektirdiği bir sonraki adımın teyit ve ilan aşaması olacağını ifade eden Uçum, Milli Güvenlik Kurulu kararlarının belirleyici rolüne dikkat çekerek, MGK kararının ilan edilmesinin ardından 6 aylık başvuru sürecinin resmen başlamış olacağını dile getirdi.

Seçim için tarih verdi! "Cumhurbaşkanımız Erdoğan son kez aday" - 3

KOMİSYON GÖREVLENDİRMESİ VE STATÜ TARTIŞMALARINA YANIT

Abdullah Öcalan'a komisyonda görev verilip verilmeyeceğine yönelik bir soruyu da yanıtlayan Mehmet Uçum, Takip Değerlendirme Kurulu bünyesinde 4 alt komisyon kurulduğunu belirterek, Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nda Öcalan'a görev verileceğini ifade etti. Söz konusu durumun hukuki niteliğine değinen Uçum, "Statüden kasıt bekleneni daha iyi yapabilmesi için sağlanan imkandır, farklı şekillerde değerlendirilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Seçim için tarih verdi! "Cumhurbaşkanımız Erdoğan son kez aday" - 4

Bu çerçevede cezaevine bağlı ek ünite olarak inşa edilen yapının, süreçteki rolün daha iyi yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan bir imkan olduğunu vurgulayan Uçum, infaz sürecinin sürdüğünün altını çizerek, "Hükümlü durumu ortadan kalkmadı, aslında serbest bırakıldı sonucu çıkarılmaz" sözleriyle tartışmalara son noktayı koydu.

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