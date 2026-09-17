Seçim için tarih verdi! "Cumhurbaşkanımız Erdoğan son kez aday"
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen programda gazetecilerle bir araya geldi. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Uçum, seçim takviminden Terörsüz Türkiye sürecine kadar birçok başlıkta dikkat çeken açıklamalar yaptı. Seçimlerin 2028 yılında yapılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uçum, 16 Nisan 2028 tarihine işaret ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusunda da açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye Basın Federasyonu'nda düzenlenen programda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayarak kritik açıklamalarda bulundu.
Seçim tarihi için 16 Nisan 2028'i işaret eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimde son kez aday olacağını vurgulayan Uçum, 'Terörsüz Türkiye' süreci ve komisyon çalışmalarına dair çok önemli mesajlar verdi.
A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi, Başkent'teki dikkat çeken açıklamaların ayrıntılarını canlı yayında aktardı.
SEÇİMLER İÇİN 16 NİSAN 2028'İ İŞARET ETTİ: "SEMBOLİK ANLAMI VARDIR"
Seçimlerin yapılacağı muhtemel tarihe ve takvime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Seçimlerin 16 Nisan 2028 tarihinde yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimizin, referandumun tarihidir. Sembolik bir anlamı vardır" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık durumuna ilişkin anayasal çerçeveyi de aktaran Uçum, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır" sözleriyle sürecin altını çizdi. Mevcut Anayasa hükümlerine göre bir cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesi kararı alınması halinde istisnai olarak yeniden aday olabileceğini belirten Uçum, bu durumun 3. dönem aday olma ve cumhurbaşkanlığı yapma yetkisi tanıdığını kaydetti.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE"DE AŞAMALAR VE MGK KARARININ ÖNEMİ
Toplantının en önemli başlıklarından biri olan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yasal işleyişi anlatan Mehmet Uçum, "Yasa bir takım aşamaları öngörüyor. Saha pratikleri, fesih sürecinin tamamlanması, tespitler ilk aşamadadır. İlk aşama pratiklerin tespitine yöneliktir. Bu aşama yasadan önce başladı ve yasayla birlikte devam eden bir aşamadır" değerlendirmesinde bulundu.
Yasanın gerektirdiği bir sonraki adımın teyit ve ilan aşaması olacağını ifade eden Uçum, Milli Güvenlik Kurulu kararlarının belirleyici rolüne dikkat çekerek, MGK kararının ilan edilmesinin ardından 6 aylık başvuru sürecinin resmen başlamış olacağını dile getirdi.