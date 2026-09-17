Seçim tarihi için 16 Nisan 2028'i işaret eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimde son kez aday olacağını vurgulayan Uçum, 'Terörsüz Türkiye' süreci ve komisyon çalışmalarına dair çok önemli mesajlar verdi.

A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi, Başkent'teki dikkat çeken açıklamaların ayrıntılarını canlı yayında aktardı.