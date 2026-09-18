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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten piyasa mesajı: Genele yayılmış risk yok

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten piyasa mesajı: Genele yayılmış risk yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son günlerde borsa ve piyasalarda yaşanan hareketliliğe ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, yaşanan durumun sınırlı sayıda fondaki likidite probleminden kaynaklandığını belirterek piyasalarda yapısal bir sorun bulunmadığını vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son günlerde borsa ve piyasalarda yaşanan hareketliliğe ilişkin katıldığı bir televizyon programında kritik değerlendirmelerde bulundu.

"SINIRLI SAYIDAKİ FONDA PİYASA BOZUCU EYLEMLER VAR"

Şimşek "Sistemik risk yok, hatta şunu söyleyebilirim, serbest fon alanını dünyadaki uygulamalarına göre çok katı kurallara bağlayan fon rehberi Ağustos sonunda açıklandı. Bazı konularda geçiş süreçleri var, piyasanın uyum sağlaması için. Teminat yapısı güçlendirildi. Teminata ilişkin kaygıları giderecek adımları attık. 2024 yılında genel olarak para piyasası fonlarına dedik ki, sıfır risk olarak görülen hazine kağıtlarına sokmak zorundasınız. O düzenleme bugün işe yarayacak. Serbest fonlar için de geçiş dönemi öngörüyoruz. Sınırlı sayıda fonda piyasa bozucu eylemler var, buna ilişkin gereken yapılmıştır. 7 portföy yönetim şirketinin işlettiği 131 fon SPK tarafından tasfiye sürecine konuldu. SPK tasfiyeye ilişkin kapsamlı yol haritasını ortaya koydu." ifadesini kullandı.

"TASFİYE SÜRECİ SAĞLIKLI ŞEKİLDE İŞLEYECEK"

Bakan Şimşek "Fon piyasasının yüzde 90'ı sağlıklı işlemeye devam etmiş. Buradaki sorun sistemik değil derken, fonların tamamına bakarsanız fon birikimi olarak bakarsanız yüzde 10-11 civarında bir rakam. Bu da şu demek değildir, buradaki fonların hiçbir varlığı yok demek değildir. SPK tasfiye sürecini ilkelere göre yapacak. Tasfiye süreci borsayı baskı altına alacak çerçevede olmayacak. Nitelikli yatırımcı olasalar dahi, aslında bu atılan adımlar onların haklarını korumaya yöneliktir. Burada bir yoğunlaşma oluşmuş, bunun bulaşıcı olmaması için piyasanın tamamına dün çok güçlü tedbirler devreye alındı, süreç sağlıklı şekilde işleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıntılar geliyor.

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