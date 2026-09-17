27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından tutuklanarak Yassıada'da yargılanan ve 17 Eylül 1961'de İmralı'da idam edilen dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in yargılama ve cezaevi sürecine tanıklık eden 88 yaşındaki Halit Selvi, yıllar önce yaşadıklarını anlattı.

Selvi, 1960 darbesi sırasında İstanbul Yeşiltepe'de askerlik yaptığını ve Menderes'in Yassıada'ya götürülmesinin ardından kendisinin de adada görevlendirildiğini söyledi.

MENDERES'İ DURUŞMALARA O GÖTÜRDÜ

Merasim Bölüğü'nde görev yapan Selvi, Yassıada'daki görevinin Menderes ve dönemin hükümet yetkililerini cezaevinden alarak duruşmalara götürmek ve yeniden cezaevine getirmek olduğunu belirtti.

Selvi, Menderes'in duruşmalarında arkasında görev yaptığını ifade ederek, "Yassıada'da Adnan Menderes'i cezaevinden alarak duruşmalara götürme ve tekrar cezaevine geri getirme görevi bölüğümüzdeki askerlere verildi. Ben de o askerlerden biriydim. Duruşmalarda benim görevim onun arkasında durmaktı." dedi.

Yıllardır sakladığı, Menderes'in arkasında görev yaptığı sırada çekilen fotoğrafı da gösteren Selvi, duruşmalarda yaşanan bazı anları hafızasında taşıdığını söyledi.

"SÖZÜNÜ TAMAMLAMADAN AZARLANARAK YERİNE OTURTULDU"

Menderes'in duruşmalardaki savunmasına ilişkin gözlemlerini anlatan Selvi, eski Başbakanın sık sık sözünün kesildiğini ileri sürdü.

Selvi, "Menderes çok iyi bir insandı. Menderes'i 'Niye yaptın, niye ettin?' diyerek boşuna idam ettiler. Onun başbakanlık yaptığı dönemde kıtlık, hırsızlık yoktu. Hükümeti döneminde yaptığı önemli ve başarılı işler dava konusu yapılarak savunması istendi. Ancak rahmetlinin sözünü tamamlamadan mahkeme başkanı tarafından azarlanarak yerine oturtulmasına çok tanık oldum." ifadelerini kullandı.

VATAN CADDESİ SAVUNMASINI HATIRLADI

Selvi, Menderes'in İstanbul'a yapılan Vatan Caddesi'ne ilişkin savunmasını da yıllar sonra hatırladığını söyledi.

Menderes'in İstanbul'un nüfusundaki artışa dikkat çekerek gelecekte yolların yetersiz kalacağını anlattığını belirten Selvi, buna rağmen savunmasını tamamlamasına izin verilmediğini ifade etti.