Menderes’in Yassıada’daki duruşmalarına tanık olmuştu! 88 yaşındaki Halit Selvi o günleri yıllar sonra anlattı
Menderes’in Yassıada’daki duruşmalarında görev yapan 88 yaşındaki Halit Selvi, 1960 darbesinin ardından yaşananlara ilişkin yıllar sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu. Selvi, Menderes’in duruşmalardaki savunmalarına, Yassıada’daki cezaevi sürecine ve İmralı’daki infazlara tanıklık ettiğini anlattı.
27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından tutuklanarak Yassıada'da yargılanan ve 17 Eylül 1961'de İmralı'da idam edilen dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in yargılama ve cezaevi sürecine tanıklık eden 88 yaşındaki Halit Selvi, yıllar önce yaşadıklarını anlattı.
Selvi, 1960 darbesi sırasında İstanbul Yeşiltepe'de askerlik yaptığını ve Menderes'in Yassıada'ya götürülmesinin ardından kendisinin de adada görevlendirildiğini söyledi.
MENDERES'İ DURUŞMALARA O GÖTÜRDÜ
Merasim Bölüğü'nde görev yapan Selvi, Yassıada'daki görevinin Menderes ve dönemin hükümet yetkililerini cezaevinden alarak duruşmalara götürmek ve yeniden cezaevine getirmek olduğunu belirtti.
Selvi, Menderes'in duruşmalarında arkasında görev yaptığını ifade ederek, "Yassıada'da Adnan Menderes'i cezaevinden alarak duruşmalara götürme ve tekrar cezaevine geri getirme görevi bölüğümüzdeki askerlere verildi. Ben de o askerlerden biriydim. Duruşmalarda benim görevim onun arkasında durmaktı." dedi.
Yıllardır sakladığı, Menderes'in arkasında görev yaptığı sırada çekilen fotoğrafı da gösteren Selvi, duruşmalarda yaşanan bazı anları hafızasında taşıdığını söyledi.
"SÖZÜNÜ TAMAMLAMADAN AZARLANARAK YERİNE OTURTULDU"
Menderes'in duruşmalardaki savunmasına ilişkin gözlemlerini anlatan Selvi, eski Başbakanın sık sık sözünün kesildiğini ileri sürdü.
Selvi, "Menderes çok iyi bir insandı. Menderes'i 'Niye yaptın, niye ettin?' diyerek boşuna idam ettiler. Onun başbakanlık yaptığı dönemde kıtlık, hırsızlık yoktu. Hükümeti döneminde yaptığı önemli ve başarılı işler dava konusu yapılarak savunması istendi. Ancak rahmetlinin sözünü tamamlamadan mahkeme başkanı tarafından azarlanarak yerine oturtulmasına çok tanık oldum." ifadelerini kullandı.
VATAN CADDESİ SAVUNMASINI HATIRLADI
Selvi, Menderes'in İstanbul'a yapılan Vatan Caddesi'ne ilişkin savunmasını da yıllar sonra hatırladığını söyledi.
Menderes'in İstanbul'un nüfusundaki artışa dikkat çekerek gelecekte yolların yetersiz kalacağını anlattığını belirten Selvi, buna rağmen savunmasını tamamlamasına izin verilmediğini ifade etti.
"EZANIN YENİDEN OKUNMASINA İZİN VERDİ"
Menderes döneminde ezanın yeniden Arapça okunmasına izin verilmesiyle ilgili gelişmelere de değinen Selvi, kapatılan camilerin yeniden açılması konusunda çalışmalar yapıldığını belirtti.
Selvi, Menderes'in halk arasında büyük destek gördüğünü savunarak, "Menderes ezanın yeniden okunmasına izin verdi. Kapatılan camilerin yeniden açılması konusunda da çalışmalar yapıldı. Menderes'i seven insanların çok olduğunu o günlerde yakından gördüm." dedi.
İMRALI'DA İNFAZLARA TANIKLIK ETTİ
Yassıada'daki yargılamaların ardından İmralı'ya geçiş hazırlıklarında da görev aldığını anlatan Selvi, aralarında Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın da bulunduğu bazı sanıkların idam edildiğini söyledi.
Menderes'in sağlık durumu nedeniyle infazının diğerlerinden bir gün sonra gerçekleştirildiğini belirten Selvi, İmralı'ya ulaştıklarında mahkumları gardiyanlara teslim ettiklerini aktardı.
Selvi, Zorlu ve Polatkan'ın infaz edildiği gün yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Sabah kalktığımda Fatin Rüştü Zorlu'yu astıklarını söylediler. Bunun üzerine nerede astıklarını sorarak oraya koştum. Gittiğimde onu idam sehpasından indirmişlerdi, Hasan Polatkan'ı asmışlardı."
Yassıada ve İmralı'da yaşananların üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen o günleri unutmadığını belirten Selvi, Menderes'i duruşmalar sırasında yakından görmenin ve sonrasında İmralı'daki gelişmelere tanıklık etmenin hayatında unutamadığı olaylar arasında yer aldığını söyledi.