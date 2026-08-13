Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin 2026-2027 öğretim yılı İkinci Üniversite başvuruları 17 Ağustos'ta başlayacak. Öğrenciler ve mezunlar, koşulları sağlamaları halinde sınava girmeden farklı bir ön lisans ya da lisans programına kayıt yaptırabilecek. Çevrim içi başvuru ve kayıt süreci 19 Ekim'e kadar devam edecek.

Anadolu Üniversitesi AÖF İkinci Üniversite başvuruları 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açılacak ve 19 Ekim'de sona erecek. Uygun şartları taşıyan üniversite öğrencileri ile mezunlar, merkezi sınava girmeden farklı bir programa kayıt yaptırabilecek. Başvurular e-Devlet şifresiyle çevrim içi alınacak. Adayların YÖKSİS'teki öğrenim bilgilerinin güncel olması ve kayıt için gerekli işlemleri süresi içinde tamamlaması gerekecek.

Anadolu Üniversitesi AÖF İkinci Üniversite başvuruları 17 Ağustos 2026'da başlayacak ve 19 Ekim'de sona erecek. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv) İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE SINAVSIZ KAYIT İMKANI Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin İkinci Üniversite uygulaması, yükseköğretim öğrencileri ve mezunlarına yeniden üniversite sınavına girmeden farklı bir alanda eğitim alma imkanı sağlıyor. Adaylar, öğrenim gördükleri veya mezun oldukları alanın dışında bir programa başvurabiliyor. Lisans programında okuyanlar ile lisans mezunları, İkinci Üniversite kapsamında ön lisans veya lisans programlarını seçebiliyor. Ön lisans öğrencileri ve mezunları ise ön lisans programlarına kayıt yaptırabiliyor.