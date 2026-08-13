Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite başvuruları başlıyor: Sınavsız kayıt için tarih ve şartlar açıklandı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin 2026-2027 öğretim yılı İkinci Üniversite başvuruları 17 Ağustos'ta başlayacak. Öğrenciler ve mezunlar, koşulları sağlamaları halinde sınava girmeden farklı bir ön lisans ya da lisans programına kayıt yaptırabilecek. Çevrim içi başvuru ve kayıt süreci 19 Ekim'e kadar devam edecek.
Anadolu Üniversitesi AÖF İkinci Üniversite başvuruları 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açılacak ve 19 Ekim'de sona erecek. Uygun şartları taşıyan üniversite öğrencileri ile mezunlar, merkezi sınava girmeden farklı bir programa kayıt yaptırabilecek. Başvurular e-Devlet şifresiyle çevrim içi alınacak. Adayların YÖKSİS'teki öğrenim bilgilerinin güncel olması ve kayıt için gerekli işlemleri süresi içinde tamamlaması gerekecek.
İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE SINAVSIZ KAYIT İMKANI
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin İkinci Üniversite uygulaması, yükseköğretim öğrencileri ve mezunlarına yeniden üniversite sınavına girmeden farklı bir alanda eğitim alma imkanı sağlıyor. Adaylar, öğrenim gördükleri veya mezun oldukları alanın dışında bir programa başvurabiliyor.
Lisans programında okuyanlar ile lisans mezunları, İkinci Üniversite kapsamında ön lisans veya lisans programlarını seçebiliyor. Ön lisans öğrencileri ve mezunları ise ön lisans programlarına kayıt yaptırabiliyor.
İKİ YENİ ÖN LİSANS PROGRAMI AÇILDI
2026-2027 öğretim yılında İkinci Üniversite seçeneklerine teknoloji odaklı iki yeni program eklendi. Yapay Zeka Destekli Kodlama ile Veri Görselleştirme ve Bilgi Tasarımı ön lisans programları yeni dönemde öğrenci kabul edecek.
Yapay Zeka Destekli Kodlama programında yapay zekâ teknolojilerinin yazılım geliştirme süreçlerinde kullanılmasına yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanıyor.
Veri Görselleştirme ve Bilgi Tasarımı programında ise veri analizi, bilgi tasarımı ve görsel iletişim birlikte ele alınıyor. Eğitim kapsamında öğrencilerin verileri analiz etme, anlamlandırma ve görsel olarak aktarabilme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.