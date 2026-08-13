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Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite başvuruları başlıyor: Sınavsız kayıt için tarih ve şartlar açıklandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite başvuruları başlıyor: Sınavsız kayıt için tarih ve şartlar açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin 2026-2027 öğretim yılı İkinci Üniversite başvuruları 17 Ağustos'ta başlayacak. Öğrenciler ve mezunlar, koşulları sağlamaları halinde sınava girmeden farklı bir ön lisans ya da lisans programına kayıt yaptırabilecek. Çevrim içi başvuru ve kayıt süreci 19 Ekim'e kadar devam edecek.

Anadolu Üniversitesi AÖF İkinci Üniversite başvuruları 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açılacak ve 19 Ekim'de sona erecek. Uygun şartları taşıyan üniversite öğrencileri ile mezunlar, merkezi sınava girmeden farklı bir programa kayıt yaptırabilecek. Başvurular e-Devlet şifresiyle çevrim içi alınacak. Adayların YÖKSİS'teki öğrenim bilgilerinin güncel olması ve kayıt için gerekli işlemleri süresi içinde tamamlaması gerekecek.

Anadolu Üniversitesi AÖF İkinci Üniversite başvuruları 17 Ağustos 2026'da başlayacak ve 19 Ekim'de sona erecek. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)Anadolu Üniversitesi AÖF İkinci Üniversite başvuruları 17 Ağustos 2026'da başlayacak ve 19 Ekim'de sona erecek. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)

İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE SINAVSIZ KAYIT İMKANI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin İkinci Üniversite uygulaması, yükseköğretim öğrencileri ve mezunlarına yeniden üniversite sınavına girmeden farklı bir alanda eğitim alma imkanı sağlıyor. Adaylar, öğrenim gördükleri veya mezun oldukları alanın dışında bir programa başvurabiliyor.

Lisans programında okuyanlar ile lisans mezunları, İkinci Üniversite kapsamında ön lisans veya lisans programlarını seçebiliyor. Ön lisans öğrencileri ve mezunları ise ön lisans programlarına kayıt yaptırabiliyor.

Başvuru şartlarını taşıyan üniversite öğrencileri ile mezunlar, sınava girmeden farklı bir önlisans veya lisans programına kayıt yaptırabilecek.Başvuru şartlarını taşıyan üniversite öğrencileri ile mezunlar, sınava girmeden farklı bir önlisans veya lisans programına kayıt yaptırabilecek.

İKİ YENİ ÖN LİSANS PROGRAMI AÇILDI

2026-2027 öğretim yılında İkinci Üniversite seçeneklerine teknoloji odaklı iki yeni program eklendi. Yapay Zeka Destekli Kodlama ile Veri Görselleştirme ve Bilgi Tasarımı ön lisans programları yeni dönemde öğrenci kabul edecek.

Yapay Zeka Destekli Kodlama programında yapay zekâ teknolojilerinin yazılım geliştirme süreçlerinde kullanılmasına yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanıyor.

Veri Görselleştirme ve Bilgi Tasarımı programında ise veri analizi, bilgi tasarımı ve görsel iletişim birlikte ele alınıyor. Eğitim kapsamında öğrencilerin verileri analiz etme, anlamlandırma ve görsel olarak aktarabilme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

2026-2027 döneminde Yapay Zekâ Destekli Kodlama ile Veri Görselleştirme ve Bilgi Tasarımı ön lisans programları da seçeneklere eklendi.2026-2027 döneminde Yapay Zekâ Destekli Kodlama ile Veri Görselleştirme ve Bilgi Tasarımı ön lisans programları da seçeneklere eklendi.

ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI BULUNUYOR

İkinci Üniversite kapsamında teknoloji alanlarının yanı sıra yönetim, iletişim, ekonomi, turizm ve sosyal bilimler gibi farklı disiplinlerde program seçenekleri yer alıyor.

Ön lisans düzeyinde

  • Acil Durum ve Afet Yönetimi
  • Aşçılık
  • Bankacılık ve Sigortacılık
  • Bilgisayar Programcılığı
  • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri
  • Dış Ticaret
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • İşletme Yönetimi
  • Kültürel Miras ve Turizm
  • Lojistik
  • Marka İletişimi
  • Medya ve İletişim
  • Sosyal Medya Yöneticiliği
  • Tarım Teknolojisi
  • Web Tasarımı ve Kodlama seçenekler arasında bulunuyor.

Lisans programları arasında ise

  • Görsel İletişim Tasarımı
  • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
  • Sağlık Yönetimi
  • Yönetim Bilişim Sistemleri
  • İktisat
  • İşletme
  • Maliye
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  • Uluslararası İlişkiler
  • Uluslararası Ticaret ve Lojistik yer alıyor.

Başvurular çevrim içi yapılacak ve adayların öğrenim bilgilerinin YÖKSİS'te güncel olması gerekecek.Başvurular çevrim içi yapılacak ve adayların öğrenim bilgilerinin YÖKSİS'te güncel olması gerekecek.

BAŞVURULAR 19 EKİM'DE SONA ERECEK

Çevrim içi başvuru ve kayıt işlemleri 17 Ağustos 2026 Pazartesi saat 10.00'da başlayacak. Süreç 19 Ekim 2026 Pazartesi saat 17.00'de tamamlanacak. Üniversite, bu tarihten sonra mazeret gerekçesiyle yapılacak kayıt başvurularının kabul edilmeyeceğini bildirdi.

Başvurular Anadolu Üniversitesi Açıköğretim kayıt sistemi üzerinden e-Devlet şifresiyle gerçekleştirilecek. Ön kayıt yapan adayların da belirtilen tarihler içinde kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

YÖKSİS BİLGİLERİNİN GÜNCEL OLMASI GEREKİYOR

İkinci Üniversite başvurusu yapacak adayların öğrenim bilgilerinin YÖKSİS'te güncel olması gerekiyor. Sistemde güncel öğrenim bilgisine ulaşılamayan adaylar çevrim içi kayıt başvurusu yapamıyor.

Bilgilerinde eksiklik bulunan adayların kayıtlı oldukları veya mezun oldukları yükseköğretim kurumuna başvurarak YÖKSİS kayıtlarını güncellemesi gerekiyor. Başvurusunu tamamlayan adayların öğretim gideri ve kayıt onayı dahil gerekli aşamaları belirtilen süre içinde tamamlaması önem taşıyor.

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