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Kırklareli Pehlivanköy'de feci zincirleme kaza! Ambulans devrildi: 3'ü sağlık personeli 5 yaralı var

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kırklareli Pehlivanköy'de feci zincirleme kaza! Ambulans devrildi: 3'ü sağlık personeli 5 yaralı var

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde Pavli Panayırı'nda rahatsızlanan bir hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans, hafif ticari araç ve otomobille çarpışarak devrildi. 3'ü sağlık personeli olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde biri ambulans olmak üzere 3 aracın karıştığı kazada 3'ü sağlık personeli 5 kişi yaralandı.

Kırklareli Pehlivanköy'de feci zincirleme kaza! Ambulans devrildi: 3'ü sağlık personeli 5 yaralı var - 1

Kaza, öğle saatlerinde Pavli Panayırı'nın düzenlendiği Pehlivanköy ilçesinin Kuştepe köyü yakınlarında meydana geldi. Panayırda rahatsızlanan kişiyi Babaeski Devlet Hastanesi'ne götürmek için yola çıkan ambulans; hafif ticari araç ve otomobille çarpışıp devrildi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3'ü sağlık personeli olmak üzere 5 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kırklareli Pehlivanköy'de feci zincirleme kaza! Ambulans devrildi: 3'ü sağlık personeli 5 yaralı var - 2

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Pehlivanköy ilçemizde meydana gelen ve 112 Acil Sağlık ambulansımızın da karıştığı trafik kazasında yaralanan vatandaşlarımızın ve mesai arkadaşlarımızın takip ve tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Mesai arkadaşlarımıza ve kazadan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, acil şifalar diliyoruz." denildi.

#Kırklareli Kaza #Pehlivanköy Kaza
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