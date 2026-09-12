Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde Pavli Panayırı'nda rahatsızlanan bir hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans, hafif ticari araç ve otomobille çarpışarak devrildi. 3'ü sağlık personeli olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde biri ambulans olmak üzere 3 aracın karıştığı kazada 3'ü sağlık personeli 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Pavli Panayırı'nın düzenlendiği Pehlivanköy ilçesinin Kuştepe köyü yakınlarında meydana geldi. Panayırda rahatsızlanan kişiyi Babaeski Devlet Hastanesi'ne götürmek için yola çıkan ambulans; hafif ticari araç ve otomobille çarpışıp devrildi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3'ü sağlık personeli olmak üzere 5 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.