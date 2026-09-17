2 YILLIK İŞLEM YASAĞI VE LİSANS İPTALİ SPK, Tera Portföy bünyesinde toplam yaklaşık 9,2 milyar dolarlık büyüklüğe sahip dört fonda görev yapan İbrahim Bekçi hakkında 2 yıllık işlem yasağı uygulanmasına ve lisansının iptal edilmesine karar verdi.

Emre Tezmen (İHA)

İLK DETAYLAR A HABER'DE

A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş'ın aktardığı bilgilere göre ekiplerin operasyon kapsamında bazı kişilerin ikametlerinde de arama yaptığı öğrenildi.

DESTEK GRUBU ŞİRKETLERİNDE ARAMA

Polis ekiplerinin çalışması kapsamında Destek Holding, Destek Finans, Destek Kripto Varlık ve Destek Yatırım isimli iş yerlerinde de arama gerçekleştiriliyor.

Operasyona ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPK TERA'NIN DA YATIRIM FONLARINI İŞLEME KAPATTI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul piyasalarındaki gelişmelerin ardından 17 Eylül tarihinde yeni tedbir kararlarını duyurmuştu.

SPK kararları kapsamında Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, A1 Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Bulls Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satım yönünde işleme kapatılmasına karar verilmişti.

Kurul ayrıca unvanları belirtilen 130 yatırım fonunun Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye ettirilmesine karar vermişti.