Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs darbesinden sonra cunta mahkemesi tarafından idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı vefatlarının 65'inci yıl dönümünde andı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs askeri darbesinin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan için anma mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın cunta mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkûm edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı, katledilmelerinin 65'inci yılında rahmetle yâd ediyorum. Rabb'im mekânlarını cennet, ruhlarını şad eylesin.