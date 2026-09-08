Antalya'nın Manavgat ilçesinde elinde plastik oyuncak tüfekle dolaşan kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

KALAŞNİKOF TİPİ OYUNCAK TÜFEKLE SOKAK TURU

Manavgat'ın Çolaklı Turizm Merkezi'nde dün akşam saatlerinde, bir kişinin elinde Kalaşnikof tipi uzun namlulu tüfekle dolaştığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri şüphelinin kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan şüphelinin sokakta gezdiği tüfeğin plastik ve oyuncak olduğu belirlendi.