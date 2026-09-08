Manavgat'ta tüfek ihbarı jandarmayı harekete geçirdi: Gözaltına alınan kişinin tüfeği plastik oyuncak çıktı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde elinde Kalaşnikof tipi tüfekle sokakta dolaşan kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen şüphelinin taşıdığı tüfeğin plastik oyuncak olduğu belirlendi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde elinde plastik oyuncak tüfekle dolaşan kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.
KALAŞNİKOF TİPİ OYUNCAK TÜFEKLE SOKAK TURU
Manavgat'ın Çolaklı Turizm Merkezi'nde dün akşam saatlerinde, bir kişinin elinde Kalaşnikof tipi uzun namlulu tüfekle dolaştığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri şüphelinin kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan şüphelinin sokakta gezdiği tüfeğin plastik ve oyuncak olduğu belirlendi.
İŞLEM BAŞLATILDI
Öte yandan şüphelinin çevrede birkaç kişinin bulunduğu sokakta elinde tüfekle dolaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya ilişkin adli işlem başlatıldı.