İstanbul’da yargıya müdahale operasyonu! 2’si avukat 6 şüpheliye soruşturma
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İstanbul'da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'daki farklı adliyelerde yürütülen yargısal süreçlere menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla 2'si avukat 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, M.Ş.'nin liderliğinde kurulduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün, 2022-2024 yıllarında İstanbul'daki farklı adliyelerde yürütülen yargısal süreçlere menfaat karşılığında müdahale ettiği iddiasına ilişkin mevcut deliller doğrultusunda 2'si avukat 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, şüphelilerin yakalanarak gözaltına alınmaları, ikamet ve iş yerlerinde arama yapılarak suç eşyası ve delillerine el konulması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildiği kaydedildi.
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