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NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti: "Bir kısım basın-yayın organlarında, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimleri akabinde yapmış olduğu 'Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. Beni savcı tutuklamayla tehdit etti, benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum dedi' şeklindeki iddiaları ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturmaya başlanılmış olup, bu kapsamda beyanlarda ismi geçen Ayhan Aydın isimli şahsın söz konusu iddialarla ilgili ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesi talimatı verilmiştir."



Soruşturma kapsamında, söz konusu iddialarda adı geçen Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ın müşteki sıfatıyla ifade vermesinin ardından Başsavcılıkça, Çelik'in "şüpheli" sıfatıyla ifadesinin alınması için hazır edilmesi talimatı verilmişti.