Özgür Çelik adliyede ifade verdi: Üsküdar seçimindeki 'tehdit' iddiaları savcılığın gündeminde
Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmadaki 'baskı, tehdit ve menfaat beklentisi' iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında bugün İstanbul Adliyesi'ne gelerek 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmasındaki iddialar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda Çelik, bugün İstanbul Adliyesi'ne gelerek "şüpheli" sıfatıyla ifade vermesinin ardından adliyeden ayrıldı. Çelik, savcılıktaki ifadesinde, bazı ilçelerde seçilmiş meclis üyelerinin siyasi tercihlerinin baskı, tehdit, teklif veya çeşitli menfaat beklentileri sonucunda değiştirildiğine ilişkin ciddi iddiaların gündeme geldiğini, Üsküdar'da yaşanan sürecin de bu tartışmanın merkezinde yer aldığını söyledi.
Özgür Çelik, bir meclis üyesinin kendisine uzattığı telefonla Ayhan Aydın ile konuştuğunu belirterek, Aydın'ın bu görüşmede soruşturmaya konu ifadeleri kullandığını anlattı.
Söz konusu görüşmelere tanıklık eden kişilerin de ifade vermek üzere adliyede bulunduğunu belirten Çelik, tanıkların dinlenmesi ve gerekli araştırmaların yapılmasıyla beyanlarının doğruluğunun ortaya çıkacağını savundu.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti: "Bir kısım basın-yayın organlarında, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimleri akabinde yapmış olduğu 'Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. Beni savcı tutuklamayla tehdit etti, benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum dedi' şeklindeki iddiaları ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturmaya başlanılmış olup, bu kapsamda beyanlarda ismi geçen Ayhan Aydın isimli şahsın söz konusu iddialarla ilgili ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesi talimatı verilmiştir."
Soruşturma kapsamında, söz konusu iddialarda adı geçen Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ın müşteki sıfatıyla ifade vermesinin ardından Başsavcılıkça, Çelik'in "şüpheli" sıfatıyla ifadesinin alınması için hazır edilmesi talimatı verilmişti.