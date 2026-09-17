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Gübreyle ormana gitti! Kenevir yetiştirirken suçüstü yakalandı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gübreyle ormana gitti! Kenevir yetiştirirken suçüstü yakalandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ormanda kenevir yetiştiren A.Y., bitkilerin bakımını yapmak için elinde hayvan gübresiyle geldiği sırada jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Operasyonda 57 kök kenevir, 1 kilo 45 gram kubar esrar ve 40 metre sulama borusu ele geçirilirken, şüphelinin evinden 3 tabanca ile 1 av tüfeği çıktı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Sarıcaova Mahallesi'nde ormanda kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları araştırmada ormanda kenevir ekimi yaptığı belirlenen A.Y.'yi takibe aldı.

ELİNDE GÜBREYLE GELDİ, SUÇÜSTÜ YAKALANDI

A.Y., önceki gün yetiştirdiği kenevirlerin bakımını yapmak için elinde hayvan gübresiyle ormana geldi. Şüpheli, burada jandarma ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan A.Y.'nin ormandaki ekim alanında arama yapıldı.

ORMANDAN KENEViR VE ESRAR ÇIKTI

Jandarma ekiplerinin yaptığı aramada 57 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 45 gram kurumaya bırakılmış kubar esrar ve 40 metre sulama borusu ele geçirildi.

Ekipler, şüphelinin ikametinde de arama gerçekleştirdi.

EVİNDEN 3 TABANCA VE TÜFEK ÇIKTI

A.Y.'nin evinde yapılan aramada 3 tabanca ve 1 av tüfeği bulundu.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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#Aydın #Kenevir
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