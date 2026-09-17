Gübreyle ormana gitti! Kenevir yetiştirirken suçüstü yakalandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ormanda kenevir yetiştiren A.Y., bitkilerin bakımını yapmak için elinde hayvan gübresiyle geldiği sırada jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Operasyonda 57 kök kenevir, 1 kilo 45 gram kubar esrar ve 40 metre sulama borusu ele geçirilirken, şüphelinin evinden 3 tabanca ile 1 av tüfeği çıktı.