Keçiören'de evinde 2 kilo 960 gram esrar ve Hint keneviri ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde evinde 2 kilo 960 gram esrar ile yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ihbar üzerine düzenlediği operasyonda, kenevir yetiştirmek için kullanılan çok sayıda teknik malzeme de ele geçirildi.