Keçiören'de evinde 2 kilo 960 gram esrar ve Hint keneviri ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde evinde 2 kilo 960 gram esrar ile yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ihbar üzerine düzenlediği operasyonda, kenevir yetiştirmek için kullanılan çok sayıda teknik malzeme de ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde bulunan bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine hızlıca harekete geçerek adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen bu operasyon kapsamında şüpheli E.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin ikamette gerçekleştirdiği arama faaliyetlerinde 2 kilo 960 gram esrar ile 7 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Evde yapılan detaylı aramaların devamında ise uyuşturucu maddelerin yanı sıra 2 adet hassas terazi, 3 adet sıvı gübre, 2 adet aydınlatma ve 1 adet su pompası bulundu. Gözaltına alınan şüpheli E.A. emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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