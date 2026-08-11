Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
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Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesine bağlı Davulga köyünde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü V.K., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 6 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde V.K. (52) idaresindeki 64 DU 135 plakalı otomobil, Davulga köyünde F.K. (23) yönetimindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan E.F, N.K, İ.K, M.K. ve A.K. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılardan V.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
6 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan diğer 6 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.