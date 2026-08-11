Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesine bağlı Davulga köyünde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü V.K., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 6 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.