TikTok’taki sanal tuzak gerçek infaza dönüşüyor! Çetelerin piyon çocukları: "Kardeşim" deyip ölüme yolladılar
Yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmada kapsamlı bir iddianame hazırlandı. Suç ağlarının geleneksel mafya yapılarından farklılaştığının altı çizilen iddianamede, çete liderlerinin çocukları eylem başına 10 bin ile 50 bin lira arasında ödemelerle 'tek hamlelik vurgun' vaadiyle kandırdığı ve tetikçi olarak kullandığı belgelendi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü tarihi soruşturmayla kamuoyunda "Casperlar" ve "Çirkinler" olarak bilinen yeni nesil organize suç örgütlerinin kan donduran çocuk sömürü çarkı tamamen deşifre edildi. 21 ilde düzenlenen operasyonlarla çökertilen suç imparatorluğuna ilişkin hazırlanan çatı iddianame, sokak çetelerinin pençesine düşen çocukların trajik sonunu gözler önüne serdi.
İnternette lüks arabalar, motorlar ve para saçılan videolarla zehirlenen, "Sen bizim kardeşimizsin" yalanıyla tetikçiliğe sürüklenen çocukların kaderi ya mezar ya da tek kişilik cezaevi hücreleri oldu. 52 ayrı kanlı eylemden rekor cezalarla yargılanacak çetenin, mahalle çocuklarını "kullan-at" piyonuna dönüştürdüğü ortaya çıktı. Sosyal medyadaki sahte paranın büyüsüne kapılarak çetenin ağına düşen ve en küçüğü henüz 13 yaşında olan "piyon çocukların" eylemlerde para vaadiyle kullanıldığı, hiçbir ödeme yapılmayarak dolandırıldıkları ifadelere yansıdı.
"YENİ NESİL" PAZARLAMA VE TİKTOK'TAKİ ÇOCUK AVI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman'ın sokak çetelerine yönelik etkin mücadelesinin ardından, Casperlar ve Çirkinler suç ortaklığına yönelik dev operasyon sonrası çatı iddianame hazırlandı. İddianamede, Casperlar ve Çirkinler suç ortaklığının klasik mafya modellerinden sapan yeni nesil yöntemleri detaylandırıldı. Klasik suç örgütlerinin aksine bu yapılar, sosyal medyayı, özellikle TikTok ve Instagram'ı, işledikleri vahşi suçları "pazarlama" ve propaganda aracı olarak kullandı.