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TikTok’taki sanal tuzak gerçek infaza dönüşüyor! Çetelerin piyon çocukları: "Kardeşim" deyip ölüme yolladılar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TikTok’taki sanal tuzak gerçek infaza dönüşüyor! Çetelerin piyon çocukları: "Kardeşim" deyip ölüme yolladılar

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmada kapsamlı bir iddianame hazırlandı. Suç ağlarının geleneksel mafya yapılarından farklılaştığının altı çizilen iddianamede, çete liderlerinin çocukları eylem başına 10 bin ile 50 bin lira arasında ödemelerle 'tek hamlelik vurgun' vaadiyle kandırdığı ve tetikçi olarak kullandığı belgelendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü tarihi soruşturmayla kamuoyunda "Casperlar" ve "Çirkinler" olarak bilinen yeni nesil organize suç örgütlerinin kan donduran çocuk sömürü çarkı tamamen deşifre edildi. 21 ilde düzenlenen operasyonlarla çökertilen suç imparatorluğuna ilişkin hazırlanan çatı iddianame, sokak çetelerinin pençesine düşen çocukların trajik sonunu gözler önüne serdi.

TikTok’taki sanal tuzak gerçek infaza dönüşüyor! Çetelerin piyon çocukları: "Kardeşim" deyip ölüme yolladılar - 1

İnternette lüks arabalar, motorlar ve para saçılan videolarla zehirlenen, "Sen bizim kardeşimizsin" yalanıyla tetikçiliğe sürüklenen çocukların kaderi ya mezar ya da tek kişilik cezaevi hücreleri oldu. 52 ayrı kanlı eylemden rekor cezalarla yargılanacak çetenin, mahalle çocuklarını "kullan-at" piyonuna dönüştürdüğü ortaya çıktı. Sosyal medyadaki sahte paranın büyüsüne kapılarak çetenin ağına düşen ve en küçüğü henüz 13 yaşında olan "piyon çocukların" eylemlerde para vaadiyle kullanıldığı, hiçbir ödeme yapılmayarak dolandırıldıkları ifadelere yansıdı.

TikTok’taki sanal tuzak gerçek infaza dönüşüyor! Çetelerin piyon çocukları: "Kardeşim" deyip ölüme yolladılar - 2

"YENİ NESİL" PAZARLAMA VE TİKTOK'TAKİ ÇOCUK AVI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman'ın sokak çetelerine yönelik etkin mücadelesinin ardından, Casperlar ve Çirkinler suç ortaklığına yönelik dev operasyon sonrası çatı iddianame hazırlandı. İddianamede, Casperlar ve Çirkinler suç ortaklığının klasik mafya modellerinden sapan yeni nesil yöntemleri detaylandırıldı. Klasik suç örgütlerinin aksine bu yapılar, sosyal medyayı, özellikle TikTok ve Instagram'ı, işledikleri vahşi suçları "pazarlama" ve propaganda aracı olarak kullandı.

TikTok’taki sanal tuzak gerçek infaza dönüşüyor! Çetelerin piyon çocukları: "Kardeşim" deyip ölüme yolladılar - 3

Örgütün sosyal medya hesaplarında paylaşılan lüks otomobiller, hız motorları ve ağır silahlarla çekilmiş görsel şovlar, özellikle 15-25 yaş arasındaki ailevi, ekonomik ve ruhsal sorunlar yaşayan savunmasız çocuklar ile gençleri hedef aldı. Çete yöneticileri, internet tabanlı platformlardaki hayal ürünü mafya dizilerinden alıntılar yaparak hazırladıkları videolarla bu çocukların gözünde sanal bir "rol model" haline geldi. Çevrelerinde dışlanan veya yalnızlaştırılan gençler, sosyal medyada maruz kaldıkları bu yoğun propagandanın etkisiyle çetenin ağına çekildi.

TikTok’taki sanal tuzak gerçek infaza dönüşüyor! Çetelerin piyon çocukları: "Kardeşim" deyip ölüme yolladılar - 4

"YEMEK ISMARLAMA" İLE BAŞLAYAN SİNSİ TUZAK

İddianameye yansıyan ifadelere göre çetenin eleman devşirme çarkı, son derece sinsi bir psikolojik manipülasyonla işledi. Çocuklarla ilk temas, çocuğun mahallesinde büyümüş, kuryelik yapan veya akranı olan çete üyeleri aracılığıyla kuruldu. Süreç doğrudan silah verilerek değil; yemek ısmarlama, sosyal aktivitelere davet etme ve cep harçlığı verme gibi masum görünen adımlarla başladı.

TikTok’taki sanal tuzak gerçek infaza dönüşüyor! Çetelerin piyon çocukları: "Kardeşim" deyip ölüme yolladılar - 5

Ailesinde ilgi eksikliği ve gerilim yaşayan çocuğa, çete liderleri tarafından "Sen bizim kardeşimizsin", "Yeğenimizsin" denilerek sahte bir değer ve sığınak duygusu aşılandı. Değerli olduğunu hisseden çocuk, motorların, paranın ve lüks yaşamın büyüsüne kapılarak örgüt yöneticilerine mutlak bir bağlılıkla itaat etmeye başladı. Bir kez sisteme dahil edilen çocuk, eylem anında korkup kaçmak istese bile görüntülü aramalarla ve ailesine zarar verilmekle tehdit edilerek zorla silahlı eylemlere sürüklendi.

TikTok’taki sanal tuzak gerçek infaza dönüşüyor! Çetelerin piyon çocukları: "Kardeşim" deyip ölüme yolladılar - 6

"TEK HAMLELİK VURGUN" YALANIYLA DOLANDIRILAN TETİKÇİLER

Çete liderleri, devşirdikleri çocukları eylem başına 10 bin ile 50 bin lira, bazı eylemlerde ise 100 bin ile 250 bin lira arasında "tek hamlelik vurgun" vaadiyle kandırarak tetikçi olarak kullandı. Ancak iddianamedeki sanık ifadeleri, bu çocukların kan donduran bir şekilde dolandırıldığını ortaya koydu. Eylemi gerçekleştiren motosiklet sürücüleri ve tetiği çeken çocuklar ya eylemden hemen sonra yakalandı ya da vaat edilen paraları hiçbir zaman alamadı. Liderler, çocukların hesaplarına sadece 4 bin lira gibi komik "yol harçlıkları" göndererek onları ölüme ve cezaevine terk etti.

TikTok’taki sanal tuzak gerçek infaza dönüşüyor! Çetelerin piyon çocukları: "Kardeşim" deyip ölüme yolladılar - 7

PİYON ÇOCUKLARIN İBRETLİK HİKAYELERİ İDDİANAMEDE

Suça sürüklenen çocuk İsmail H., kız kardeşinin tedavi masrafları için 100 bin liralık tetikçilik teklifini kabul etti. Son anda vazgeçmek istese de çete tarafından ölümle tehdit edildi. Şişli'deki mücevher dükkanını kurşunlarken azmettiriciler, görüntülü konferans araması açarak eylemi canlı yayında izledi ve baskıyla ateş ettirdi. Eylemin hemen ardından Habitat Parkı'ndaki çalılıklar arasında Beretta marka tabancasıyla yakalandı ve tek kuruş para alamadı.

TikTok’taki sanal tuzak gerçek infaza dönüşüyor! Çetelerin piyon çocukları: "Kardeşim" deyip ölüme yolladılar - 8

16 yaşındaki Uğur Ş., kendisine bir motosiklet almak için 100 bin lira vaadiyle galeri kurşunlamayı kabul etti. Eylem sonrasında kendisine sadece 15 bin lira ödenerek dolandırıldı, kalan parası verilmeden tutuklandı.

TikTok’taki sanal tuzak gerçek infaza dönüşüyor! Çetelerin piyon çocukları: "Kardeşim" deyip ölüme yolladılar - 9

15 yaşındaki Emre S., Barış Bişgin tarafından 220 bin lira karşılığında azmettirildi. Metrobüsle Avcılar'a gidip boş bir arsadan poşet içinde 7 bin lira ön ödeme ve silahı teslim alarak bir evi kurşunladı. Paranın kalanını alamadı, cezaevine girdi.

15 yaşındaki Hünkar K., 100 bin lira vaadiyle Şirinevler'deki oto yıkama dükkanını kurşunladı. Eylemde kullandığı tabancayı Esenler Menderes Mahallesi'nde bir simit arabasının altına saklarken yakalandı. Parayı alamadı.

TikTok’taki sanal tuzak gerçek infaza dönüşüyor! Çetelerin piyon çocukları: "Kardeşim" deyip ölüme yolladılar - 10

14 yaşındaki Yahya Z., TikTok'ta örgüt üyeleri tarafından çetenin ağına düşürüldü. Güngören'de yüzünde beyaz maske, kemer tokasında gizli tabancasıyla kurşunlamaya giderken yakalandı. Cep telefonunda "yaralamada tazminat açılır mı" diye arama yaptığı ortaya çıktı.

TikTok’taki sanal tuzak gerçek infaza dönüşüyor! Çetelerin piyon çocukları: "Kardeşim" deyip ölüme yolladılar - 11

13 yaşındaki Kaan Ö., örgütün en küçük piyonlarındandı. Esenler'de iki grup arasında 26 boş kovanın çıktığı silahlı çatışmaya yaya olarak katıldı ve olay yerinde yakalandı.

TikTok’taki sanal tuzak gerçek infaza dönüşüyor! Çetelerin piyon çocukları: "Kardeşim" deyip ölüme yolladılar - 12

16 yaşındaki Ahmet A., yaşı küçük olmasına rağmen çete içerisinde "Gaddar" ve "Bay Gizli" kod adlarını kullanarak yabancı hatlar üzerinden iş insanlarını tehdit edip haraç kesti. İki eylemi koordine edip diğer çocukları tetikçi olarak azmettiren bir piyon yönetici haline geldi.

TikTok’taki sanal tuzak gerçek infaza dönüşüyor! Çetelerin piyon çocukları: "Kardeşim" deyip ölüme yolladılar - 13

SAVAŞ OYUNLARI İLE HABERLEŞTİLER

Sabah'ın haberine göre, güvenlik güçlerinin takibinden kaçmak için çete, çocuk tetikçileri şeytani metotlarla yönetti. Telefon dinlemelerine takılmamak için GTA ve Fortnite gibi popüler çevrimiçi oyunların sesli ve yazılı sohbet odaları üzerinden eylem talimatları verildi. Ortak kullanılan e-posta hesaplarının taslaklar kısmına mesajlar bırakılarak iz bırakılmadı.

TikTok’taki sanal tuzak gerçek infaza dönüşüyor! Çetelerin piyon çocukları: "Kardeşim" deyip ölüme yolladılar - 14

Görüşmelerde silahlar için "emanet", "demir", "çakmak", "küte", "makina"; çelik yelek için ise "yele" kodunu kullandılar. Eylemi gerçekleştiren kadrolar birbirinden tamamen habersizdi. Motosikleti çalan çocuk ayrı, motoru süren "jokey" ayrı, arkada ateş eden tetikçi ayrı, eylemi video kaydına alan ve kaçışı sağlayan korsan taksici ayrı hücrelerden seçilerek tek bir merkezden yönetildi.

İDDİANAMEDEKİ ÇOCUK DEVŞİRME DÜZENİ

Aşama İddianamedeki iddia
Hedef seçimi Ailevi, ekonomik veya psikolojik sorun yaşayan çocuklar
İlk temas Mahalleden tanıdıklar, kuryeler veya akran çete üyeleri
Güven kazanma Yemek, sosyal etkinlik ve cep harçlığı
Aidiyet söylemi "Kardeşimizsin" ve "yeğenimizsin" ifadeleri
Propaganda TikTok ve Instagram'da lüks araç, para ve silah görüntüleri
Vaat Para, motosiklet ve lüks yaşam
Eylem İş yeri, ev, galeri veya kuyumcuya silahlı saldırı
Baskı Görüntülü takip ve aileye zarar verme tehdidi
Sonuç Ödenmeyen para, yakalanma veya tutuklanma
İletişim Çevrim içi oyun odaları ve e-posta taslakları

DOSYADAKİ ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

Başlık Sayı
İddianamedeki şüpheli 151
İncelenen ayrı eylem 52
Maktul 4
Mağdur-müşteki 70
Çocukların belirtilen en düşük yaşı 13
Hedef alınan yaş aralığı 15-25
Eylem başına öne sürülen para vaadi 10 bin-250 bin TL
Operasyon düzenlenen il 21
Arama yapılan adres 223
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