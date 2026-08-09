"TEK HAMLELİK VURGUN" YALANIYLA DOLANDIRILAN TETİKÇİLER

Çete liderleri, devşirdikleri çocukları eylem başına 10 bin ile 50 bin lira, bazı eylemlerde ise 100 bin ile 250 bin lira arasında "tek hamlelik vurgun" vaadiyle kandırarak tetikçi olarak kullandı. Ancak iddianamedeki sanık ifadeleri, bu çocukların kan donduran bir şekilde dolandırıldığını ortaya koydu. Eylemi gerçekleştiren motosiklet sürücüleri ve tetiği çeken çocuklar ya eylemden hemen sonra yakalandı ya da vaat edilen paraları hiçbir zaman alamadı. Liderler, çocukların hesaplarına sadece 4 bin lira gibi komik "yol harçlıkları" göndererek onları ölüme ve cezaevine terk etti.