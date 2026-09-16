İçişleri Bakanlığı, 5 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 9 milyar 170 milyon TL para hareketliliği tespit edilen 53 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda şüphelilere ait 273 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat İl Jandarma Komutanlıklarınca çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, nitelikli yağma, özel belgede sahtecilik ve kasten öldürme suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

53 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda, hesaplarında toplam 9 milyar 170 milyon TL para hareketliliği tespit edilen 53 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait 273 milyon TL değerindeki mal varlığına ise el konuldu.

VATANDAŞLARI YÜKSEK FAİZLE BORÇLANDIRMIŞLAR

Yakalanan şüphelilerin vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşlara ait mal varlıklarını ise tehdit ve baskıyla devraldıkları belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliği için organize suç yapılanmalarına karşı mücadelenin gece gündüz demeden, yer, zaman ve mekân gözetmeksizin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

"GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suç örgütlerine de, onları besleyen karanlık yapılara da göz açtırmayacağız." ifadelerine yer verildi.