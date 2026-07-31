Jandarma Genel Komutanlığı SBÜ'ye 30 öğrenci alacak

Jandarma Genel Komutanlığı, sağlık personeli ihtiyacının karşılanması amacıyla 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı kapsamında Sağlık Bilimleri Üniversitesine (SBÜ) toplam 30 öğrenci alımı gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre öğrenci temini, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı ÖSYM yerleştirme sonuçları esas alınarak yapılacak.

KONTENJANLAR AÇIKLANDI

Duyuru kapsamında, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesine muvazzaf tabip subay olarak görev yapmak üzere 3'ü kadın olmak üzere toplam 16 öğrenci alınacak.

SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesine ise muvazzaf diş tabibi subay olarak görev yapmak üzere 1'i kadın olmak üzere 4 öğrenci kabul edilecek.