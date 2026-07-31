Jandarma Genel Komutanlığı SBÜ'ye 30 öğrenci alacak
Jandarma Genel Komutanlığı, sağlık personeli ihtiyacının karşılanması amacıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında Sağlık Bilimleri Üniversitesine toplam 30 öğrenci alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre öğrenciler tabip subay, diş tabibi subay ve sağlık astsubayı olarak yetiştirilecek.
Jandarma Genel Komutanlığı, sağlık personeli ihtiyacının karşılanması amacıyla 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı kapsamında Sağlık Bilimleri Üniversitesine (SBÜ) toplam 30 öğrenci alımı gerçekleştirecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre öğrenci temini, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı ÖSYM yerleştirme sonuçları esas alınarak yapılacak.
KONTENJANLAR AÇIKLANDI
Duyuru kapsamında, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesine muvazzaf tabip subay olarak görev yapmak üzere 3'ü kadın olmak üzere toplam 16 öğrenci alınacak.
SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesine ise muvazzaf diş tabibi subay olarak görev yapmak üzere 1'i kadın olmak üzere 4 öğrenci kabul edilecek.
SAĞLIK ASTSUBAYI ALIMI DA YAPILACAK
Muvazzaf sağlık astsubayı olarak görevlendirilmek üzere SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokuluna 10 erkek öğrenci alınacak.
BAŞVURULAR ADRESLERİ BELLİ OLDU
Öğrenci teminine ilişkin başvuru ve süreç detaylarına Jandarma Genel Komutanlığının www.jandarma.gov.tr, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin www.jsga.edu.tr ile Sağlık Bilimleri Üniversitesinin www.sbu.edu.tr internet sitelerinden ulaşılabilecek.