Aydo Yazılım'a siber casusluk operasyonu: "NVİ" maskesiyle veri vurgunu! Siber şebekeden 18 yaş altı skandalı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB) ve Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) iş birliğiyle yürütülen dev operasyonla siber casusluk şebekesi çökertildi. Sendikalara yazılım desteği sağlayan ve aynı zamanda KVKK danışmanlığı veren Ankara merkezli "Aydo Yazılım" firmasına düzenlenen operasyonda, şirket sahibi ile çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara merkezli düzenlenen operasyonda şirket sahibi ile çalışanlarından oluşan 5 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'daki ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale el konuldu.
SENDİKA YAZILIMINA GİZLİ "SORGU ARAYÜZÜ" YERLEŞTİRMİŞLER
MİT'in istihbari çalışmalar sonucunda, Aydo Yazılım tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarına, sendika üyesi olmayan üçüncü kişilere ait bilgilere erişilmesine imkân sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, geçmiş dönemlerde çeşitli kaynaklardan internet ortamına sızdırılan veri setlerinin söz konusu sistem üzerinden sorgulanabildiği belirlendi. T.C. kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalarla kişilere ait kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği, sistemin arka planındaki veri tabanlarında ise çok daha geniş kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu saptandı.
ÇOCUKLARIN VERİLERİNİ BİLE SIZDIRMIŞLAR
Sorgu sisteminin, sendikalara üye eklenmesi sırasında üyelik bilgilerinin tamamlanmasında kullanıldığı belirlenirken, veri tabanlarında 18 yaşından küçük kişilere ait kayıtların da bulunduğu ortaya çıkarıldı. Bu durum üzerine, geniş kapsamlı veri havuzunun hangi amaçlarla kullanıldığına yönelik incelemeler derinleştirildi.