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Aydo Yazılım'a siber casusluk operasyonu: "NVİ" maskesiyle veri vurgunu! Siber şebekeden 18 yaş altı skandalı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Aydo Yazılım'a siber casusluk operasyonu: "NVİ" maskesiyle veri vurgunu! Siber şebekeden 18 yaş altı skandalı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB) ve Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) iş birliğiyle yürütülen dev operasyonla siber casusluk şebekesi çökertildi. Sendikalara yazılım desteği sağlayan ve aynı zamanda KVKK danışmanlığı veren Ankara merkezli "Aydo Yazılım" firmasına düzenlenen operasyonda, şirket sahibi ile çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara merkezli düzenlenen operasyonda şirket sahibi ile çalışanlarından oluşan 5 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'daki ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale el konuldu.

MİT KOORDİNESİNDE SİBER OPERASYON: 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

SENDİKA YAZILIMINA GİZLİ "SORGU ARAYÜZÜ" YERLEŞTİRMİŞLER

MİT'in istihbari çalışmalar sonucunda, Aydo Yazılım tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarına, sendika üyesi olmayan üçüncü kişilere ait bilgilere erişilmesine imkân sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi.

Aydo Yazılım'a siber casusluk operasyonu: "NVİ" maskesiyle veri vurgunu! Siber şebekeden 18 yaş altı skandalı - 1

Yapılan incelemelerde, geçmiş dönemlerde çeşitli kaynaklardan internet ortamına sızdırılan veri setlerinin söz konusu sistem üzerinden sorgulanabildiği belirlendi. T.C. kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalarla kişilere ait kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği, sistemin arka planındaki veri tabanlarında ise çok daha geniş kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu saptandı.

Aydo Yazılım'a siber casusluk operasyonu: "NVİ" maskesiyle veri vurgunu! Siber şebekeden 18 yaş altı skandalı - 2

ÇOCUKLARIN VERİLERİNİ BİLE SIZDIRMIŞLAR

Sorgu sisteminin, sendikalara üye eklenmesi sırasında üyelik bilgilerinin tamamlanmasında kullanıldığı belirlenirken, veri tabanlarında 18 yaşından küçük kişilere ait kayıtların da bulunduğu ortaya çıkarıldı. Bu durum üzerine, geniş kapsamlı veri havuzunun hangi amaçlarla kullanıldığına yönelik incelemeler derinleştirildi.

Aydo Yazılım'a siber casusluk operasyonu: "NVİ" maskesiyle veri vurgunu! Siber şebekeden 18 yaş altı skandalı - 3

SİSTEM KAYITLARINDA "NVİ" İBARESİ DİKKAT ÇEKTİ

Sunucular üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde, kişisel bilgilerin tutulduğu sistem kayıtlarında "NVİ" ibaresinin sistematik biçimde kullanıldığı tespit edildi. Bu kullanımın, verilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri kaynaklı olduğu izlenimi oluşturduğu belirlendi. Ancak elde edilen teknik bulgular sonucu söz konusu verilerin doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri sistemlerinden temin edilmediği ortaya çıkarıldı.

Aydo Yazılım'a siber casusluk operasyonu: "NVİ" maskesiyle veri vurgunu! Siber şebekeden 18 yaş altı skandalı - 4

İKİ YÜZLÜ DÜZEN: GÜNDÜZ KVKK DANIŞMANI, GECE VERİ KORSANI!

Yapılan soruşturma kapsamında, Aydo Yazılım'ın "Clock&Wise" adı altında kurum ve kuruluşlara Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında danışmanlık hizmeti de verdiği belirlendi.

Şirketin, bir taraftan kişisel verilerin korunmasına yönelik danışmanlık hizmeti verirken diğer taraftan sendika yazılımlarında kişisel bilgilerin sorgulanmasına imkân sağladığı ortaya çıkarılmış oldu.

Söz konusu sistemin hangi sendikalar tarafından ne ölçüde kullanıldığı ve elde edilen verilerin hangi amaçlarla işlendiğine yönelik incelemeler sürüyor. Dijital materyallerden elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda soruşturmanın genişletilebileceği öngörülüyor.

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