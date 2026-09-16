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İstanbul polisinden uluslararası suç baronuna operasyon!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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İstanbul polisinden uluslararası suç baronuna operasyon!

Moldova'da "uyuşturucu ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu ticareti" suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan ve Moldova adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan I.R.'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin Esenyurt'taki adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla I.R.'yi yakaladı. Emniyete götürülen şüphelinin, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edileceği öğrenildi.

MOLDOVA'NIN ARADIĞI ŞÜPHELİ ESENYURT'TA YAKALANDI
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#Polis #İstanbul
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