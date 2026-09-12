Konya'da telefonla aradıkları kişiye kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp yaklaşık 7 milyon lira değerinde altın ile 14 bin lira nakit parasını dolandıran 2 şüpheli, kaçış yollarında iki farklı ticari taksi kullanarak izlerini kaybettirmeye çalışırken Bolu'da yakalandı.

Olay, perşembe günü Konya'nın Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Arif Çelebi Sokak üzerinde meydana geldi. Telefonla aradıkları mağdura kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, evde bulunan tüm para, ziynet eşyaları ve yüklü miktardaki altının emniyet birimlerine teslim edilmesi gerektiğini söyleyerek el koydu. Dolandırıldığını sonradan fark eden vatandaşın durumu hemen polise bildirmesi üzerine, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen uzman ekipler, şüphelilerin dikkat çekmemek ve polis takibinden kaçmak amacıyla iki farklı ticari taksi kullanarak İstanbul istikametine doğru hareket ettiklerini tespit etti. Yapılan koordineli takip sonucunda harekete geçen güvenlik güçleri, şüpheliler A.K. ve D.Y.G.'yi Bolu Anadolu Otoyolu üzerinde düzenledikleri operasyonla kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

OTOYOLDAKİ ARAMADA ÇALINAN 7 MİLYON LİRALIK ALTINLARIN TAMAMI ÜZERLERİNDEN ÇIKTI Bolu'da durdurulan araçta gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, Konya'daki mağdur vatandaştan gasp edilen ziynet eşyalarının eksiksiz olarak taşındığı belirlendi. Narkotik ve asayiş ekiplerinin yaptığı üst aramasında; güncel piyasa değeri yaklaşık 7 milyon Türk Lirası olan 45 adet Ata altın, 1 adet 5'li Reşat altın, 6 adet 60 gramlık Ajda bilezik, 2 adet 100 gramlık Adana burması bilezik, 3 adet çeyrek altın, 1 adet gram altın, altın zincir ve altın bileklik ele geçirildi.