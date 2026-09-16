Ankara’da FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 3 şüpheli gözaltında
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Ankara’da MİT ve emniyet güçleri FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik ortak operasyon düzenledi. Operasyonda FETÖ’nün hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı.
MİT VE EMNİYETTEN ORTAK OPERASYON
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları ve buralarda barınanlara yardım ettikleri tespit edilen 4 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.