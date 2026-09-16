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Ankara’da FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 3 şüpheli gözaltında

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Ankara’da FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 3 şüpheli gözaltında

Ankara’da MİT ve emniyet güçleri FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik ortak operasyon düzenledi. Operasyonda FETÖ’nün hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara’da FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 3 şüpheli gözaltında - 1

MİT VE EMNİYETTEN ORTAK OPERASYON

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları ve buralarda barınanlara yardım ettikleri tespit edilen 4 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara’da FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 3 şüpheli gözaltında - 2

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, 1 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden 3'ü gözaltına alınırken, 1 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

FETÖnün güncel yapılanmasına operasyon!FETÖnün güncel yapılanmasına operasyon! FETÖ'NÜN GÜNCEL YAPILANMASINA OPERASYON!

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