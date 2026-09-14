MİT ve emniyetten FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda hücre evlerinde saklandıkları ve burada saklananlara yardım ettikleri belirlenen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.