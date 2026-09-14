-°C
CANLI YAYIN

MİT ve emniyetten FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
MİT ve emniyetten FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda hücre evlerinde saklandıkları ve burada saklananlara yardım ettikleri belirlenen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

MİT ve emniyetten FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı - 1

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları ve buralarda barınanlara yardım ettikleri tespit edilen 4 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin tamamının yakalandığı belirtildi.

Muğlada yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖcüler yakalandıMuğlada yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖcüler yakalandı MUĞLA'DA YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞAN FETÖ'CÜLER YAKALANDI
Ailem Güvende operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı! 5 derneğin mali hesaplarında yabancı fon trafiği mercek altında
Sonraki Haber
Ailem Güvende operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı! 5 derneğin mali hesaplarında yabancı fon trafiği mercek altında
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın