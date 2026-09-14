MİT ve emniyetten FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı
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MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda hücre evlerinde saklandıkları ve burada saklananlara yardım ettikleri belirlenen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bu kapsamda örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları ve buralarda barınanlara yardım ettikleri tespit edilen 4 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin tamamının yakalandığı belirtildi.