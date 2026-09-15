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Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: Fiyatları manipüle ettiği belirlenen 41 firmanın yöneticisi hakkında gözaltı kararı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: Fiyatları manipüle ettiği belirlenen 41 firmanın yöneticisi hakkında gözaltı kararı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların sofrasını doğrudan etkileyen fiyat hareketlerine ilişkin ülke çapında başlatılan operasyonun ayrıntılarını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada “tarladan markete fiyat yolculuğu” incelenirken, 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 22 ildeki 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ülke çapında başlatılan ve vatandaşların sofrasını doğrudan etkileyen operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: Fiyatları manipüle ettiği belirlenen 41 firmanın yöneticisi hakkında gözaltı kararı - 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yaş sebze ve meyvenin üreticiden çıktıktan sonra markete ulaşıncaya kadar geçirdiği fiyat değişimleri mercek altına alındı. İncelemelerin ardından 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verilirken, 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: Fiyatları manipüle ettiği belirlenen 41 firmanın yöneticisi hakkında gözaltı kararı - 2

"TARLADAN MARKETE FİYAT YOLCULUĞU" MERCEK ALTINDA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde üreticilerin emeğini, vatandaşların bütçesini ve piyasanın adil işleyişini korumaya devam ettiklerini belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: Fiyatları manipüle ettiği belirlenen 41 firmanın yöneticisi hakkında gözaltı kararı - 3

Fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağlayan ve ekonomik düzeni bozan suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada "tarladan markete fiyat yolculuğu"nun incelendiğini açıkladı.

Soruşturma kapsamında Ticaret Bakanlığından Hal Kayıt Sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığından ise Çiftçi Kayıt Sistemi verileri temin edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca da kapsamlı bir rapor hazırlandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: Fiyatları manipüle ettiği belirlenen 41 firmanın yöneticisi hakkında gözaltı kararı - 4

YAKLAŞIK 1.029 ÇİFTÇİNİN BEYANINA BAŞVURULDU

Adalet Bakanı Gürlek'in verdiği bilgilere göre yaklaşık 1.029 çiftçinin beyanına başvuruldu. Ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi şartlarda ulaştığı incelendi.

İncelemelerde, hallerin büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların piyasadaki hakimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri yönünde tespitlere ulaşıldı.

Bazı firmaların sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve piyasasındaki fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları değerlendirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: Fiyatları manipüle ettiği belirlenen 41 firmanın yöneticisi hakkında gözaltı kararı - 5

41 ŞÜPHELİ YÖNETİCİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturmanın fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütüldüğü bildirildi.

Bu kapsamda 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 22 ilde bulunan toplam 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: Fiyatları manipüle ettiği belirlenen 41 firmanın yöneticisi hakkında gözaltı kararı - 6

OPERASYONUN KAPSAMI

Başlık Açıklanan bilgi
İncelenen alan Tarladan markete fiyat yolculuğu
Beyanına başvurulan çiftçi Yaklaşık 1.029
İncelenen büyük dağıtıcı firma 41
Hakkında gözaltı kararı verilen yönetici 41
Operasyon düzenlenen il 22
Arama yapılan iş yeri ve ikamet 109
İncelenen piyasa Yaş sebze ve meyve
Kullanılan temel veriler Hal Kayıt Sistemi ve Çiftçi Kayıt Sistemi
Soruşturmayı yürüten makam İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

SORUŞTURMADA DÖRT SUÇ BAŞLIĞI

Açıklamaya göre soruşturma şu suçlar yönünden yürütülüyor:

  1. Fiyatları etkileme
  2. Vergi Usul Kanunu'na muhalefet
  3. Belgede sahtecilik
  4. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: Fiyatları manipüle ettiği belirlenen 41 firmanın yöneticisi hakkında gözaltı kararı - 7

GÜRLEK'TEN KURUMLARA TEŞEKKÜR

Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

Gürlek ayrıca soruşturmaya veri, analiz ve raporlarıyla katkı sunan Hazine ve Maliye Bakanlığına, Tarım ve Orman Bakanlığına ve Ticaret Bakanlığına teşekkürlerini iletti.

"HAKSIZ KAZANÇ KAPISINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Akın Gürlek, açıklamasının sonunda tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasında üreticilerin emeği ve vatandaşların bütçesi üzerinden haksız kazanç sağlanmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: Fiyatları manipüle ettiği belirlenen 41 firmanın yöneticisi hakkında gözaltı kararı - 8

AKIN GÜRLEK'İN AÇIKLAMASININ TAMAMI

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sosyal medya paylaşımında yer alan ifadelerin tamamı şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde; üreticimizin emeğini, vatandaşımızın bütçesini ve piyasanın adil işleyişini korurken, fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağlayan ve ekonomik düzeni bozan suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada, "tarladan markete fiyat yolculuğu" mercek altına alındı. Ticaret Bakanlığımızdan Hal Kayıt Sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığımızdan Çiftçi Kayıt Sistemi verileri temin edildi; Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca kapsamlı rapor hazırlandı. Yaklaşık 1.029 çiftçinin beyanına başvurularak ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi şartlarda ulaştığı incelendi.

Yapılan incelemelerde, hallerin büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların piyasadaki hâkimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri; sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları yönünde tespitlere ulaşıldı.

Bu kapsamda; fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülen soruşturmada, 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi; 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı.

Soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze; soruşturmaya veri, analiz ve raporlarıyla katkı sunan Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve Ticaret Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz.

Tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasının üreticimizin emeği ve vatandaşımızın bütçesi üzerinden haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir!"

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#Fiyat Manipülasyonu Operasyonu #Akın Gürlek
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