İstanbul merkezli 11 ilde terör örgütlerine yönelik soruşturmada etkin pişmanlık ifadeleri sonrası çalışma başlatıldı. İstanbul'da 25, diğer illerde 17 adres için eş zamanlı baskın yapıldı; 39 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 1 tabanca, 2 şarjör, 53 fişek ve dijital materyaller ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde alınan ifadeler doğrultusunda terör örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda MLKP içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 44, TKP/ML-TİKKO içerisinde 4, DSİH-KALDIRAÇ içerisinde 3 ve MKP içerisinde 1 kişi olmak üzere toplam 52 şüpheli belirlendi.

Şüphelilerden 8'inin yurt dışında, 2'sinin ise cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Hakkında işlem yapılması planlanan 42 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul'da 25, Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Elazığ, Mersin, Muğla ve Şanlıurfa'da 17 olmak üzere toplam 42 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

39 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonlarda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 1 tabanca, 2 şarjör ve 53 fişek bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmayla ilgili yeni gelişmelerin ilerleyen süreçte paylaşılacağı bildirildi.