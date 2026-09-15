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Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! VDK raporlarında ölüler adına belge ve çiftçiden habersiz satış

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
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Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! VDK raporlarında ölüler adına belge ve çiftçiden habersiz satış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasına giren iki VDK raporunda, üreticilerin beyanları ile müstahsil makbuzlarındaki fiyat ve miktarlar arasında çarpıcı farklar ortaya çıktı. Raporlarda, üreticinin 6-8 liraya sattığı mandalinanın 28 lira maliyetle kayda geçirildiği ve hayatını kaybeden kişiler adına milyonlarca liralık belgeler düzenlendiği bilgisi yer aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini, 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma dosyasına giren Vergi Denetim Kurulunun yaş sebze ve meyve sektörüne ilişkin iki kapsamlı raporu, "tarladan markete fiyat yolculuğu"ndaki çarpıcı tabloyu ortaya koydu. Çiftçinin 6-8 liraya sattığını söylediği mandalina 28 liralık maliyetle kayda geçirilirken, bazı üreticiler adına sattıklarından katbekat fazla ürün için makbuz düzenlendiği raporlara yansıdı. Hiç ürün satmayan, zirai faaliyeti bulunmayan veya hayatını kaybeden kişiler adına oluşturulan belgeler de soruşturma dosyasında yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının 14 Temmuz ve 3 Eylül 2026 tarihli raporlarında, riskli olarak değerlendirilen toplam 41 mükellef ayrıntılı biçimde incelendi. Vergi müfettişleri çiftçi beyanları, müstahsil makbuzları, e-faturalar, Hal Kayıt Sistemi verileri ve şirket kayıtlarını karşılaştırdı. Bulgular, bazı tedarikçilerde üreticinin beyan ettiği satış bedeli ile belgelerde gösterilen alış maliyeti arasında ciddi farklar bulunduğunu ortaya koydu.

Raporlara göre sistemin merkezinde, gerçek üretici fiyatının belge üzerinde yükseltilerek maliyetin şişirilmesi ve yüksek satış fiyatının kağıt üzerinde "normal" gösterilmesi bulunuyor.

Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! VDK raporlarında ölüler adına belge ve çiftçiden habersiz satış - 1

ÇİFTÇİ 6-8 LİRA DEDİ, MAKBUZ 28 LİRA YAZDI

Raporlardaki en çarpıcı örneklerden biri mandalinada ortaya çıktı. Bir üreticinin 6-8 TL/kg seviyesinden sattığını beyan ettiği mandalina, müstahsil makbuzunda 28 TL/kg maliyetle kayda geçirildi. Firmanın aynı dönemdeki ortalama satış fiyatı 31,82 TL/kg olarak hesaplandı.

Başka bir örnekte üretici, mandalinayı 12 TL/kg fiyatla sattığını söyledi. Aynı ürün müstahsil makbuzunda 31,48 TL/kg olarak görünürken şirketin ortalama satış fiyatı 31,65 TL/kg oldu. Üretici fiyatı ile şirketin satış fiyatı arasında yaklaşık 20 liralık fark bulunmasına karşın belgede şirketin kilogram başına yalnızca 17 kuruş kazandığı yönünde bir tablo oluştu.

Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! VDK raporlarında ölüler adına belge ve çiftçiden habersiz satış - 2

Benzer fiyat farkları başka ürünlerde de görüldü. Çiftçinin 4-5 liraya sattığını belirttiği sanayi tipi elma, 9,50 TL alış maliyetiyle gösterilirken ortalama 9,74 TL'ye satıldı. Üreticilerin 7-12 TL aralığında sattıklarını beyan ettiği patates belgede 20 TL, ortalama satışta ise 21,91 TL olarak yer aldı.

Üreticinin 28-29 TL seviyesinde sattığını söylediği çekirdeksiz üzümün müstahsil makbuzundaki fiyatı 45 TL'ye çıktı. Şirketin ortalama satış fiyatı 45,81 TL oldu. Başka bir mandalina örneğinde üreticinin beyan ettiği 16 TL'lik fiyat belgede 32 TL'ye yükselirken, ortalama satış fiyatı 35,19 TL olarak kayda geçti.

Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! VDK raporlarında ölüler adına belge ve çiftçiden habersiz satış - 3

Limon üreticilerinin ifadelerinde de benzer farklar yer aldı. Bir üretici yaklaşık 50 ton limonu 45-50 TL/kg seviyesinden sattığını, adına düzenlenen belgelerde ise fiyatın 64-72 TL arasında gösterildiğini söyledi.

Başka bir çiftçi, 25 ton limonu 35 TL/kg fiyatla sattığını ve piyasadaki fiyatın yaklaşık 38 lira olduğunu anlattı. Aynı üretici, adına düzenlenen makbuzlarda kilogram fiyatının 70-78 TL arasında bulunduğunu ifade etti.

Otuz beş yıldır çiftçilik yaptığını belirten bir üretici, ilk kesimde limonu 55 TL, ikinci kesimde 40 TL seviyesinden sattığını ancak belgelerde kilogram fiyatının 70 TL olarak göründüğünü söyledi.

Bir başka çiftçi de ilk kesimde 100 ton limonu 35 TL'den, ikinci kesimdeki 100 tonu ise 40 TL'den sattığını beyan etti. Üretici adına düzenlenen belgelerde fiyatların 69-72 TL arasında olduğu raporda yer aldı.

Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! VDK raporlarında ölüler adına belge ve çiftçiden habersiz satış - 4

200 TON LİMON 633 TON OLDU, 60 TON SARIMSAK 800 TONA ÇIKTI

VDK incelemelerinde yalnızca kilogram fiyatlarının değil, ürün miktarlarının da büyütüldüğüne ilişkin beyanlara yer verildi. Bir limon üreticisi, 2025 yılında toplam 200 ton limon üretip sattığını, buna karşılık kendi adına 633 ton limon için müstahsil makbuzu düzenlendiğini anlattı.

Başka bir üreticinin 126 tonluk limon satışı belgelerde 328 ton olarak yer aldı. Üretici, gerçek ticaret hacminin yaklaşık 2,5-2,6 milyon TL olduğunu belirtirken adına düzenlenen belgelerin toplamı yaklaşık 10 milyon TL'ye ulaştı.

Bir muz üreticisi de yaklaşık 100-140 ton ürün sattığını, ancak adına 192 ton üzerinden makbuz oluşturulduğunu söyledi. Üreticinin yaklaşık 4,63 milyon TL olarak açıkladığı gerçek ticaret tutarı belgelerde 8,49 milyon TL'ye çıktı.

Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! VDK raporlarında ölüler adına belge ve çiftçiden habersiz satış - 5

En dikkat çekici miktar farklarından biri patateste görüldü. Bir üretici, yaklaşık 400-500 ton patatesi 7-12 TL/kg seviyesinden sattığını beyan etti. Aynı üretici adına 1 milyon 741 bin 840 kilogram patates, kilogramı 20 TL'den alınmış gibi belgelendirildi.

Başka bir üretici, yaklaşık 700 ton soğan sattığını söylerken adına düzenlenen makbuzlardaki miktarın 1.855 tona çıktığını ifade etti.

Tümen Tarım'a ilişkin incelemede ise bir üretici, yaklaşık 60 ton sarımsak ürettiğini ve ürününü kilogramı 50 liradan sattığını beyan etti. VDK raporunda aynı üretici adına düzenlenen müstahsil makbuzlarında 800 ton sarımsak bulunduğu kayda geçti.

Müfettişlerin görüştüğü bazı kişiler, adlarına milyonlarca liralık müstahsil makbuzu düzenlenmesine rağmen ilgili firmalara hiçbir ürün satmadıklarını söyledi. Bazıları zirai faaliyetlerinin bulunmadığını, bazıları ise şirket çalışanı olduklarını ancak çiftçilik yapmadıklarını anlattı.

Bir üretici, yalnızca belirli ürünleri yetiştirdiğini ancak adına hiç üretmediği ahududu, incir, böğürtlen, elma ve kayısı için de belge düzenlendiğini söyledi. Acar Agro dosyasında ifadesine başvurulan bir üretici de şirketi tanımadığını ve hiçbir ürün teslim etmediğini belirterek adına gösterilen satışların "hayalî" olduğunu beyan etti.

Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! VDK raporlarında ölüler adına belge ve çiftçiden habersiz satış - 6

Raporlardaki bir başka bulgu, hayatını kaybeden kişiler adına düzenlenen belgeler oldu. Ahmet Demir'e ilişkin incelemede, daha önce hayatını kaybetmiş 49 kişi adına 87 müstahsil makbuzu düzenlendiği ve belgelerin toplam tutarının 2 milyon 524 bin 987 TL olduğu bilgisine yer verildi.

Bigadiç Derin Tarım bakımından 6 ölü kişi adına 16 belge düzenlendiği ve toplam tutarın yaklaşık 5,88 milyon TL olduğu rapora girdi. Beta Tropikal bakımından da 13 ölü kişi adına belge düzenlendiğine ilişkin bulgular sıralandı.

VDK, ölüm tarihinden sonra düzenlenen bu belgeleri, maliyetlerin istenilen seviyede oluşturulmasına imkan sağlayabilecek belge düzeni açısından önemli bir risk göstergesi olarak değerlendirdi.

HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN 41 ŞİRKET YÖNETİCİSİNE AHABER.COM.TR ULAŞTI

SN Firma unvanı Firma yetkilisi şahıs adı soyadı
1 AHMET DEMİR GIDA NAKLİYE HAYVANCILIK ET VE SÜT ÜRÜNLERİ TURİZM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AHMET DEMİR
2 AKKUŞ TARIMSAL İNŞAAT OTOMOTİV LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KAMİL AKKUŞ
3 AYDAŞ ORGANİK TARIM İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ ORHAN AYDAŞ
4 BETA TROPİKAL MEYVE TİCARET VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ RAFET SABUNCU
5 BİGADİÇ DERİN TARIM ÜRÜNLERİ YAŞ SEBZE MEYVE HAYVANCILIK GIDA TURİZM SANAYİ İTHALAT İHRACAT VE PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İSMAİL DERİN
6 EREN TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HAKAN SEFA ÇAKIR
7 EROL NAKLİYAT TARIM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MURAT TANDOĞAN
8 ES-SA TARIM ÜRÜNLERİ DÖŞEME MALZEMELERİ GIDA NAKLİYE TEKSTİL OTO KİRALAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ YUSUF ÇİÇEKDEŞ
9 FATİH TARIMSAL ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ FATİH YAĞCI
10 KEREM SEBZE MEYVE VE SU ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İBRAHİM KARASU
11 MEHMET UYGUN ZAFER YAŞ SEBZE VE MEYVE MEHMET UYGUN
12 MENAS - MERSİN ZİRAİ ÜRÜNLER İŞLEME İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FERHAT GÜRBÜZ
13 MURAT ASLANCI UMUT TARIM MURAT ASLANCI
14 NATURALQALL GIDA TARIM İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ ALİ ALGÜMÜŞ
15 ÖZŞEKERCİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NİHAT YILDIZ
16 SABRİ BEYAN HACI BABA TİCARET SABRİ BEYAN
17 SAHA KOMİSYONCULUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SEYFİ ARIKAN
18 TOPAL NARENCİYE PLASTİK GIDA TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT PETROL TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ MURAT TOPAL
19 TOPÇUOĞULLARI SARRAF TARIM ÜRÜNLERİ VE AMBALAJ MALZEMELERİ İMALAT SANAYİ VE NAKLİYE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ADEM FAZIL TUNÇ
20 TOPRAKTAN GROUP TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GÖRKEM GÖKÇEK
21 TÜMEN TARIM PAKETLEME ANTREPO HİZMETLERİ VE GIDA ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MEDENİ TÜMEN
22 ÜLKÜ TARIM ÜRÜNLERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HAYRULLAH ÜLKÜ
23 YNS ÖZ TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET NAKLİYAT İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ YUNUS ÖZ
24 ZAFER GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ZAFER ER
25 ACAR AGRO TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ HÜSEYİN ACAR
26 AKIN TARIM VE SU ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK GIDA LOKANTA TURİZM TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ İBRAHİM MUTLU
27 ALTUNPUL TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MURAT ALTUNPUL
28 CASİM ASLANCI CASİM ASLANCI
29 GÖL MEYVE SEBZE KÖMÜR GIDA İNŞAAT TURİZM NAKLİYECİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ALİ ÖZÇELİK
30 GÜNDÜZ MEY-PAK GIDA İNŞAAT TAŞIMACILIK OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ CEYHAN GÜNGÜZ
31 ILGIN CEYPA TARIM HAYVANCILIK NAKLİYE AKARYAKIT İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ EMİRHAN PALA
32 KÜTMEY SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SEVİL KÜTÜK / TAYLAN KÜTÜK
33 ÖZEL GIDA SEBZE VE MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ PAZARLAMA İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ALİ ÖZEL
34 SABUNCULAR SOĞUK HAVA DEPOSU KÖMÜRCÜLÜK GIDA TARIM ÜRÜNLERİ NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MUSTAFA SABUNCU
35 SEFA NUR KARDEŞLER GIDA NAKLİYE İNŞAAT TARIM HAYVANCILIK İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AYŞE NUR AĞAÇ
36 SERA SEBZE MEYVE KOMİSYONCULUĞU VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TUNCER ÖZOLU
37 SEVDAL GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İSMAİL SEVDALI
38 SİVAS BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ YAVUZ DORUK
39 YAHA GIDA MADDELERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BAHRİ ÇELEBİ
40 MURAT DEĞİRMEN TARIM ÜRÜNLERİ MURAT DEĞİRMEN
41 MURAT ULUKAYA ELOĞLU SEBZE MEYVE TİCARETİ MURAT ULUKAYA

Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! VDK raporlarında ölüler adına belge ve çiftçiden habersiz satış - 7

ŞİŞİRİLEN MALİYET SATIŞ FİYATINA YAKLAŞTIRILDI

Raporlarda, incelemeye alınan büyük tedarikçilerin Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerine yaptığı satışlara da yer verildi. Acar Agro'nun 2025 yılında en fazla satış yaptığı şirket Yeni Mağazacılık A.Ş. oldu. Şirketin buraya yaptığı satış yaklaşık 709 milyon TL'ye ulaşırken, aynı yıl Migros'a yaklaşık 21,7 milyon TL'lik satış kaydı oluştu.

Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! VDK raporlarında ölüler adına belge ve çiftçiden habersiz satış - 8

2026'nın ilk üç ayında Yeni Mağazacılık'a yaklaşık 193,2 milyon TL, Tarım Kredi Kooperatifine 73,5 milyon TL ve Migros'a 25,7 milyon TL satış yapıldığı kayıtlara yansıdı.

Raporda Akın Tarım'ın ŞOK, Kerem Sebze Meyve'nin ise BİM ile ticari ilişkileri de yer aldı. Böylece ürünün tarladan büyük tedarikçiye, oradan zincir market kanalına uzanan yolu mali kayıtlarla görünür hale geldi.

VDK raporlarının ortaya koyduğu modele göre sistemin ana mekanizması beş aşamada şekilleniyor. Çiftçi ürünü gerçek piyasa fiyatından satıyor. Üretici adına daha yüksek fiyat veya miktarla müstahsil makbuzu düzenleniyor. Bu işlemle şirketin kayıtlı alış maliyeti yükseliyor. Şişirilmiş maliyet satış fiyatına yaklaştırılarak kar marjı kağıt üzerinde küçültülüyor. Ürün daha sonra büyük dağıtım ve perakende zincirlerine aktarılıyor.

Vergi müfettişleri, bu yöntemin yüksek satış fiyatının görünürde makul gösterilmesine ve elde edilen ekonomik faydanın vergi dışı bırakılmasına imkan sağlayabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Raporlardaki bulgular, tartışmayı yalnızca "tüccar çiftçiden ucuza alıp pahalıya satıyor" noktasının ötesine taşıdı. Bazı örneklerde 6-8 liraya alınan ürün 28 lira, 12 liraya alınan ürün 31,48 lira, 7-12 liraya alınan ürün 20 lira, 4-5 liraya alınan ürün ise 9,50 lira maliyetliymiş gibi kayda geçirildi.

Böylece üreticinin cebine girmeyen para, kağıt üzerinde "alış maliyeti" haline gelirken temel soru daha da belirginleşti: Tarladan çıkan ürünün gerçek fiyatı ile vatandaşın karşısına çıkan fiyat arasındaki fark nerede ve nasıl oluşuyor?

Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! VDK raporlarında ölüler adına belge ve çiftçiden habersiz satış - 9

BİR TEDARİKÇİNİN 2025 VE 2026 ÜRÜN ALIM VERİLERİ

Bir tedarikçiye ait tabloda armut, ayva, elma, şeftali ve üzüm ürünlerinin aylık toplam alım miktarları ile ortalama birim fiyatları yer aldı. Veriler, herhangi bir değişiklik yapılmadan aynı satır düzeni korunarak tek tabloda birleştirildi.

Dönem Armut toplam alış miktarı (kg) Armut ortalama birim fiyatı (TL) Ayva toplam alış miktarı (kg) Ayva ortalama birim fiyatı (TL) Elma toplam alış miktarı (kg) Elma ortalama birim fiyatı (TL) Şeftali toplam alış miktarı (kg) Şeftali ortalama birim fiyatı (TL) Üzüm toplam alış miktarı (kg) Üzüm ortalama birim fiyatı (TL)
2025 - Ocak 409.145 32,04 2.300 20,00 20.000 7,00 5.650 17,57
2025 - Şubat 550.505 29,99 35.000 10,67 3.740 20,33
2025 - Mart 672.174 26,44 25.300 14,50 245.230 15,03 1.250 22,50
2025 - Nisan 422.154 31,34 10.850 26,00 459.606 19,85
2025 - Mayıs 191.785 43,67 174.850 15,33 240 50,00
2025 - Haziran 49.360 50,79 198.000 16,67 67.250 40,17 269.100 25,92
2025 - Temmuz 28.880 43,57 164.723 33,04 97.427 30,68 816.775 32,10
2025 - Ağustos 308.765 48,39 507.553 23,63 434.677 40,88 756.743 21,64
2025 - Eylül 396.646 43,98 402.330 33,33 372.202 49,93 893.809 19,09
2025 - Ekim 1.020.273 51,87 157.000 42,22 3.000 25,00 30.500 46,25 303.600 20,43
2025 - Kasım 41.294 66,25 22.500 75,00 774.790 44,29 193.609 16,83
2025 - Aralık 354.950 53,35 137.300 57,86 550.700 47,61 65.487 23,17
2025 - Genel toplam 4.445.931 43,47 355.250 39,26 3.535.781 24,29 1.002.056 41,58 3.310.002 24,51
2026 - Ocak 247.265 44,06 151.450 50,77 451.450 43,96 52.890 29,40
2026 - Şubat 401.024 41,96 235.008 57,22 574.860 42,47 8.650 41,43
2026 - Genel toplam 554.783 43,01 386.458 54,00 1.026.310 43,21 61.540 35,41

RAPORDA ÇARPICI TESPİT! ÖLÜ KİŞİLER ADINA MÜSTAHSİL MAKBUZU DÜZENLENDİ

01.01.2025-31.03.2026 dönemini kapsayan raporda, Ahmet Demir tarafından söz konusu tarihlerden önce hayatını kaybeden kişiler adına müstahsil makbuzları düzenlendiği tespitine yer verildi. Rapordaki tabloda 20 kişinin adı, ölüm tarihi, belge sayısı ve belgelerin toplam tutarı sıralandı.

Sıra Adı-soyadı Ölüm tarihi Belge sayısı Belge tutarı toplamı
1 AHMET ALTIN 29.05.2023 1 29.250,00 TL
2 AHMET AYDIN 01.12.2023 1 30.039,00 TL
3 AHMET GERGİN 15.06.2017 2 53.460,00 TL
4 AHMET GÜNEL 17.05.2018 2 60.619,50 TL
5 AHMET MALAP 05.08.2024 1 29.667,00 TL
6 AHMET MANTAR 22.02.2022 3 82.026,00 TL
7 AHMET RAHMİ DUYMAZ 12.11.2024 1 29.600,00 TL
8 AHMET YILDIZ 08.03.2019 1 30.250,00 TL
9 AKGÜN ALTINBAYIR 01.02.2024 3 90.362,50 TL
10 ALİ AKDEMİR 06.04.2016 4 118.299,00 TL
11 ALİ YILDIZ 01.06.2022 1 29.200,00 TL
12 ASIM BİÇER 23.12.2020 3 90.145,00 TL
13 BAKİ KURT 30.11.2022 4 104.796,00 TL
14 BEKİR KARLOVA 15.12.2014 3 90.864,50 TL
15 CAVİT KARAAĞAÇ 19.02.2019 1 30.560,00 TL
16 DURMUŞ KARAGÖZ 09.11.2014 3 88.330,50 TL
17 DURSUN TOMBUL 03.03.2021 3 89.504,50 TL
18 ERGÜN DEMİRBAŞ 25.05.2022 1 30.250,00 TL
19 EROL ORUÇ 14.10.2024 3 89.918,75 TL
20 FAHRİ İPEKLER 20.12.2021 1 30.030,00 TL

TESPİTLERE İLİŞKİN TABLOLAR BU ŞEKİLDE

Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! VDK raporlarında ölüler adına belge ve çiftçiden habersiz satış - 10

AKIN GÜRLEK'İN AÇIKLAMASININ TAMAMI

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sosyal medya paylaşımında yer alan ifadelerin tamamı şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde; üreticimizin emeğini, vatandaşımızın bütçesini ve piyasanın adil işleyişini korurken, fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağlayan ve ekonomik düzeni bozan suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada, "tarladan markete fiyat yolculuğu" mercek altına alındı. Ticaret Bakanlığımızdan Hal Kayıt Sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığımızdan Çiftçi Kayıt Sistemi verileri temin edildi; Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca kapsamlı rapor hazırlandı. Yaklaşık 1.029 çiftçinin beyanına başvurularak ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi şartlarda ulaştığı incelendi.

Yapılan incelemelerde, hallerin büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların piyasadaki hâkimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri; sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları yönünde tespitlere ulaşıldı.

Bu kapsamda; fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülen soruşturmada, 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi; 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı.

Soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze; soruşturmaya veri, analiz ve raporlarıyla katkı sunan Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve Ticaret Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz.

Tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasının üreticimizin emeği ve vatandaşımızın bütçesi üzerinden haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir!"

Gıda fiyatlarında yeni yol haritasıGıda fiyatlarında yeni yol haritası GIDA FİYATLARINDA YENİ YOL HARİTASI

#Fiyat Manipülasyonu Operasyonu #Akın Gürlek
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