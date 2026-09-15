Limon üreticilerinin ifadelerinde de benzer farklar yer aldı. Bir üretici yaklaşık 50 ton limonu 45-50 TL/kg seviyesinden sattığını, adına düzenlenen belgelerde ise fiyatın 64-72 TL arasında gösterildiğini söyledi. Başka bir çiftçi, 25 ton limonu 35 TL/kg fiyatla sattığını ve piyasadaki fiyatın yaklaşık 38 lira olduğunu anlattı. Aynı üretici, adına düzenlenen makbuzlarda kilogram fiyatının 70-78 TL arasında bulunduğunu ifade etti. Otuz beş yıldır çiftçilik yaptığını belirten bir üretici, ilk kesimde limonu 55 TL, ikinci kesimde 40 TL seviyesinden sattığını ancak belgelerde kilogram fiyatının 70 TL olarak göründüğünü söyledi. Bir başka çiftçi de ilk kesimde 100 ton limonu 35 TL'den, ikinci kesimdeki 100 tonu ise 40 TL'den sattığını beyan etti. Üretici adına düzenlenen belgelerde fiyatların 69-72 TL arasında olduğu raporda yer aldı.

200 TON LİMON 633 TON OLDU, 60 TON SARIMSAK 800 TONA ÇIKTI VDK incelemelerinde yalnızca kilogram fiyatlarının değil, ürün miktarlarının da büyütüldüğüne ilişkin beyanlara yer verildi. Bir limon üreticisi, 2025 yılında toplam 200 ton limon üretip sattığını, buna karşılık kendi adına 633 ton limon için müstahsil makbuzu düzenlendiğini anlattı. Başka bir üreticinin 126 tonluk limon satışı belgelerde 328 ton olarak yer aldı. Üretici, gerçek ticaret hacminin yaklaşık 2,5-2,6 milyon TL olduğunu belirtirken adına düzenlenen belgelerin toplamı yaklaşık 10 milyon TL'ye ulaştı. Bir muz üreticisi de yaklaşık 100-140 ton ürün sattığını, ancak adına 192 ton üzerinden makbuz oluşturulduğunu söyledi. Üreticinin yaklaşık 4,63 milyon TL olarak açıkladığı gerçek ticaret tutarı belgelerde 8,49 milyon TL'ye çıktı.