Seferihisar Belediyesinde rüşvet soruşturması: 47 şüpheli adliyeye sevk edildi
CHP'li İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Hakkında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliden 47'si yakalanırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Eylül Cuma günü düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
47 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Soruşturma kapsamında şüphelilerin 'rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük, kamu taşınmazının usulsüz satışı, delil yok etme', suç örgütüyle bağlantılı eylemlerin olduğu yer aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleriyle sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.