İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'da yeni nesil suç örgütlerine finansman sağladıkları ve tefecilik yaptıkları belirlenen 7 şüphelinin jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandığını bildirdi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "tefecilik" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.