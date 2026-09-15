-°C
CANLI YAYIN

Şanlıurfa’da yeni nesil suç örgütlerinin finans ağına operasyon! 1,5 milyar liralık para trafiği ortaya çıktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Şanlıurfa’da yeni nesil suç örgütlerinin finans ağına operasyon! 1,5 milyar liralık para trafiği ortaya çıktı

Şanlıurfa’da yeni nesil suç örgütlerine finansman sağladıkları belirlenen 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar liralık para hareketliliği tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'da yeni nesil suç örgütlerine finansman sağladıkları ve tefecilik yaptıkları belirlenen 7 şüphelinin jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandığını bildirdi.

Şanlıurfa’da yeni nesil suç örgütlerinin finans ağına operasyon! 1,5 milyar liralık para trafiği ortaya çıktı - 1

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "tefecilik" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa’da yeni nesil suç örgütlerinin finans ağına operasyon! 1,5 milyar liralık para trafiği ortaya çıktı - 2

1,5 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Şüphelilerin yeni nesil suç örgütlerine finansman sağladıkları, vatandaşlara yüksek faizle borç verdikleri, verdikleri paraların teminatı olarak çek ve senet imzalattıkları ve bu kişiler üzerinde baskı kurdukları belirlendi.

Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar liralık para hareketliliği bulunduğu tespit edildi.

Şanlıurfa’da yeni nesil suç örgütlerinin finans ağına operasyon! 1,5 milyar liralık para trafiği ortaya çıktı - 3

"ŞEHİRLERİMİZİN HUZURUNU BOZAN HİÇBİR YAPIYA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Organize suç örgütleri ve çetelerle mücadelede gösterdiğimiz kararlılığı vatandaşlarımızı mağdur eden tefecilik faaliyetlerine karşı da aynı şekilde sürdürüyoruz. Güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir yapıya fırsat vermeyeceğiz. Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığımızı, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

ŞANLIURFA'DA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU: 1,5 MİLYAR TL'LİK PARA HAREKETİ

48 ilde yeni nesil suç örgütlerine operasyon!48 ilde yeni nesil suç örgütlerine operasyon! 48 İLDE YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİNE OPERASYON!

Önceki Haber
İstanbul’da sahte para ve altın operasyonu
İstanbul’da sahte para ve altın operasyonu
HÜRKUŞ-II’ye ilk Askerî Tip Sertifika verildi: 1.790 gereksinim, 950 kanıt ve 153 test tamamlandı
Sonraki Haber
HÜRKUŞ-II’ye ilk Askerî Tip Sertifika verildi: 1.790 gereksinim, 950 kanıt ve 153 test tamamlandı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın