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Ekipler tarafından yapılan inceleme ve tespitlerde, vatandaşlar arasındaki ticari ilişkilerde ve günlük alışverişlerde sahte para kullanılmasının toplumsal güven duygusunu zedelediği, sahte parayı fark etmeden kabul eden küçük esnaf ve dar gelirli vatandaşların maddi kayıplar yaşadığı, piyasaya sahte para ve sahte altın sürülmesiyle vatandaşların ve esnafın mağdur edildiği belirlendi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.