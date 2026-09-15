İstanbul’da sahte para ve altın operasyonu
İstanbul'da sahte para ve sahte altınla ilgili yürütülen çalışma, bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonla yeni bir aşamaya geçti. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı; adreslerde 357 bin 400 lira sahte Türk lirası, 500 sahte dolar, 6 sahte altın bilezik, sahte kolye ve sahte tam altın ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Parada sahtecilik' ve 'Paraya eşit değerde sahtecilik' suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler tarafından yapılan inceleme ve tespitlerde, vatandaşlar arasındaki ticari ilişkilerde ve günlük alışverişlerde sahte para kullanılmasının toplumsal güven duygusunu zedelediği, sahte parayı fark etmeden kabul eden küçük esnaf ve dar gelirli vatandaşların maddi kayıplar yaşadığı, piyasaya sahte para ve sahte altın sürülmesiyle vatandaşların ve esnafın mağdur edildiği belirlendi.
11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
6 SAHTE ALTIN BİLEZİK, SAHTE ALTIN KOLYE VE TAM ALTIN ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 357 bin 400 lira sahte Türk lirası, 500 dolar sahte para, 15 adet 100 dolar bandrolü, 2 bin 636 bandrollü kağıt, 6 sahte altın bilezik, sahte altın kolye, sahte tam altın ele geçirildi. Operasyon kapsamında yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.