48 ilde yeni nesil suç örgütlerine operasyon! 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İçişleri Bakanlığı, 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlar kapsamında 1008 şüpheli hakkında gözaltı verilirken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de "Sosyal medyayı suçun vitrini sananların hesabını bozuyoruz! Ekranların arkasına saklanıp gençlerimizi zehirlemeye, suçu özendirmeye, tehdidi ve şiddeti güç gösterisine çevirmeye çalışanlara meydanı bırakmayacağız" dedi.
İçişleri Bakanlığı, 48 ilde "yeni nesil suç örgütlerine" yönelik operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yeni nesil organize suç örgütleri ile bu örgütlerin sosyal medya ve iletişim platformlarındaki yapılanmalarına yönelik ortak çalışma yürütüldüğü belirtildi.
1008 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Bu kapsamda, 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yürütülen çalışmalarda şüphelilerin, iletişim platformlarında oluşturulan gruplar üzerinden tetikçi temin etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları, sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları, örgütsel faaliyetlerini sosyal medya üzerinden duyurmaya çalıştıkları, suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşıdıkları, suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmaya ve sosyal medyayı kullanarak örgütlere yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi."
BAKAN ÇİFTÇİ: "SOSYAL MEDYAYI SUÇUN VİTRİNİ SANANLARIN HESABINI BOZUYORUZ"
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de operasyonlara ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medyayı "suçun vitrini" sananların hesabını bozduklarını vurguladı.
Bakan Çiftçi, paylaşımında şunları kaydetti:
"Ekranların arkasına saklanıp gençlerimizi zehirlemeye, suçu özendirmeye, tehdidi ve şiddeti güç gösterisine çevirmeye çalışanlara meydanı bırakmayacağız. Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak, 'yeni nesil suç şebekelerine' de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz. Hangi hesabın, hangi platformun, hangi karanlık yapının arkasına saklanırlarsa saklansınlar, devletimizin eli de nefesi de üzerlerinde olacak. Kahraman polislerimizi ve operasyonda emeği geçen tüm birimlerimizi tebrik ediyorum."