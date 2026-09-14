48 ilde yeni nesil suç örgütlerine operasyon! 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı

BAKAN ÇİFTÇİ: "SOSYAL MEDYAYI SUÇUN VİTRİNİ SANANLARIN HESABINI BOZUYORUZ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de operasyonlara ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medyayı "suçun vitrini" sananların hesabını bozduklarını vurguladı.

Bakan Çiftçi, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ekranların arkasına saklanıp gençlerimizi zehirlemeye, suçu özendirmeye, tehdidi ve şiddeti güç gösterisine çevirmeye çalışanlara meydanı bırakmayacağız. Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak, 'yeni nesil suç şebekelerine' de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz. Hangi hesabın, hangi platformun, hangi karanlık yapının arkasına saklanırlarsa saklansınlar, devletimizin eli de nefesi de üzerlerinde olacak. Kahraman polislerimizi ve operasyonda emeği geçen tüm birimlerimizi tebrik ediyorum."