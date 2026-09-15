Sertifikasyon sürecinin uluslararası standartlara uygun şekilde yürütüldüğünü belirten Görgün, çalışmanın Türkiye'nin kendi hava araçlarını sertifikalandırma konusundaki yetkinliğini de ortaya koyduğunu ifade etti.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, gelişmeyi "Türk havacılığında millî bir ilk" sözleriyle duyurdu. Görgün, Türkiye'de yerli olarak geliştirilen bir hava platformuna ilk kez Askerî Tip Sertifikası verildiğini belirtti.

Türkiye, savunma sanayisinde yerlilik ve millîlik hedefleri doğrultusunda önemli bir eşiği daha aştı. Yerli ve millî imkânlarla geliştirilen HÜRKUŞ-II, Askerî Tip Sertifikası almaya hak kazandı.

HÜRKUŞ-II'nin Askerî Tip Sertifikası alması, Türkiye'nin kendi tasarladığı ve geliştirdiği hava araçlarının güvenlik ve uçuşa elverişlilik süreçlerini millî kabiliyetleriyle yürütebildiğini göstermesi açısından kritik önem taşıyor.

Türkiye, son yıllarda geliştirdiği insansız hava araçları, helikopterler, savaş uçakları ve eğitim uçaklarıyla hava platformlarında yerlilik oranını ve teknolojik bağımsızlığını artırırken, bu araçların uluslararası standartlara uygun şekilde sertifikalandırılması konusunda da önemli bir kapasite oluşturuyor.

HÜRKUŞ-II'nin sertifikasyon süreci, yalnızca bir hava platformunun teknik olarak onaylanmasının ötesinde, Türkiye'nin savunma ve havacılık ekosisteminde ulaştığı kabiliyetleri de ortaya koydu.

ʺTürk havacılığında millî bir ilk.ʺ (Fotoğraf: NSosyal)

MİLLÎ MÜHENDİSLİK GÜCÜ DEVREDE

Görgün, HÜRKUŞ-II'nin sertifikasyon sürecinde görev alan kurumlara da teşekkür etti. Müşterek teknik çalışmanın Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, TR Uçuşa Elverişlilik ve TUSAŞ uzmanları ile mühendislerinin katkılarıyla yürütüldüğünü belirten Görgün, emeği geçen tüm ekiplere teşekkürlerini iletti.

HÜRKUŞ-II için tamamlanan bu süreç, Türkiye'nin savunma sanayisinde yalnızca platform üretme değil, bu platformların uluslararası standartlarda doğrulanması ve sertifikalandırılması konusunda da kendi yetkinliğini geliştirdiğini ortaya koydu.

Türkiye'nin millî savunma sanayisinde attığı bu adımla birlikte, Türk mühendisliğinin hava araçlarının tasarımından üretimine, testinden sertifikasyonuna kadar uzanan süreçlerdeki kabiliyeti bir kez daha gözler önüne serildi.